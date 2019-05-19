Социолог Бекешкина: Досрочные выборы выгодны Зеленскому и Порошенко, чтобы не растерять симпатиков до осени

Социолог Бекешкина: Досрочные выборы выгодны Зеленскому и Порошенко, чтобы не растерять симпатиков до осени4
- 19.05.2019, 18:00
По мнению социолога, Вакарчук отберет голоса у Порошенко.
Социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина считает, что досрочные выборы в Верховную Раду сейчас наиболее выгодны Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.
Об этом она заявила в интервью "Фактам", сообщает Цензор.НЕТ.
Бекешкина выразила мнение, что для Зеленского сейчас важно как можно скорее распустить Верховную Раду и назначить новые выборы. Она уверена, что новоизбранный президент "легко найдет 100 человек", чтобы в составе своей партии завести в Раду.
Социолог согласна, что Порошенко сейчас так же, как и Зеленскому, было бы выгодно провести досрочные выборы в Верховную Раду, поскольку к осени он может растерять своих симпатиков.
"Но в любом случае, если выборы состоятся сейчас, у Зеленского в Раде будет подавляющее большинство", - подчеркнула директор фонда "Демократические инициативы".
Говоря о шансах партии Святослава Вакарчука на выборах в Верховную Раду, Бекешкина отметила, что "за Вакарчука будут голосовать люди из электорального поля Петра Порошенко".