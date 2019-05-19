Социолог Бекешкина: Досрочные выборы выгодны Зеленскому и Порошенко, чтобы не растерять симпатиков до осени 4 19.05.2019, 18:00

Фото: УНИАН

По мнению социолога, Вакарчук отберет голоса у Порошенко.

Социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина считает, что досрочные выборы в Верховную Раду сейчас наиболее выгодны Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

Об этом она заявила в интервью "Фактам", сообщает Цензор.НЕТ.

Бекешкина выразила мнение, что для Зеленского сейчас важно как можно скорее распустить Верховную Раду и назначить новые выборы. Она уверена, что новоизбранный президент "легко найдет 100 человек", чтобы в составе своей партии завести в Раду.

Социолог согласна, что Порошенко сейчас так же, как и Зеленскому, было бы выгодно провести досрочные выборы в Верховную Раду, поскольку к осени он может растерять своих симпатиков.

"Но в любом случае, если выборы состоятся сейчас, у Зеленского в Раде будет подавляющее большинство", - подчеркнула директор фонда "Демократические инициативы".

Говоря о шансах партии Святослава Вакарчука на выборах в Верховную Раду, Бекешкина отметила, что "за Вакарчука будут голосовать люди из электорального поля Петра Порошенко".