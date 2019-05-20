Богдан Яременко: «Фишечки» Зеленского оказались достаточно серьезными 20.05.2019, 13:19

1,286

Богдан Яременко

Кто, кроме президента Украины, заинтересован в роспуске Верховной Рады?

Cегодня во время инаугурации шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады. Также президент Украины предложил уйти в отставку Кабинету Министров. Первые шаги Владимира Зеленского на посту президента сайту Сharter97.org прокомментировал директор фонда «Майдан иностранных дел», руководитель Киевской организации партии «УКРОП» Богдан Яременко.

- Команда Зеленского предупреждала о так называемых «фишечках»: о чем-то необычном во время инаугурации. Обывательской мнение было склонно к каким-то дешевым эффектам: например, к тому, что Зеленский приедет на велосипеде, как его герой Голобородько в сериале «Слуга народа».

Но оказалось, что «фишечки» у Зеленского достаточно серьезны.

Обращение к правительству Гройсмана носило более политический характер. Это была критика и оценка их деятельности – не более того. Президент в Украине не назначает членов правительства. Поэтому призыв к Кабмину уйти в отставку – это не более чем политический жест.

Что касается Верховной Рады, то украинский президент имеет право распускать парламент. Поэтому в данном случае правовые основания, хоть и не бесспорны, но все-таки есть.

В Украине действительно на протяжении 2-х лет созданная парламентская коалиция не соответствовала требованиям Конституции. Как это оформит Зеленский и согласится ли с этим парламент, пока неясно – будем ждать.

Но какими бы ни были правовые основания такого жеста президента Украины, оно полностью легитимно с точки зрения оценки гражданами страны. Я думаю, что подавляющее большинство украинцев поддержит роспуск парламента, который крайне непопулярен и имеет нижайший уровень доверия среди государственных институтов.

Кроме того, в самой Верховной Раде достаточно политических сил, заинтересованных, чтобы выборы прошли как можно быстрее. В том числе – партия бывшего президента Петра Порошенко. Дело в том, что после потери иммунитета экс-президента Порошенко могут начаться юридические разбирательства, которые еще больше могут подорвать доверие к нему и его политической силе.

Во-вторых, это оппозиционные партии, в том числе пророссийского характера. Это также депутаты, избранные по мажоритарным округам, которые «разогреты» после президентских выборов и где отработаны механизмы взаимодействия с избирателями.

Поэтому я полагаю, что Зеленский сможет настоять на своем решении, так необычно высказанного в столь жесткой и категорической форме. И не только настоять, но и заработать на этом определенные политические баллы.

- Как смена власти в Украине может сказаться на отношениях с Беларусью и режимом Лукашенко?

- Мы видели, что Лукашенко не было на инаугурации Зеленского, в отличие от того, что он был на инаугурации Порошенко. Является ли это обозначением какой-то новой вехи в отношениях или просто несовпадением графиков – мы это узнаем в ближайшем будущем.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com