ИП - Лукашенко: Мы не торбешники и мешочники 2 20.05.2019, 16:17

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Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Предприниматели ответили на неудачные высказывания диктатора.

В Минске сегодня проходит очередной форум предпринимателей. Торговцы собрались, чтобы обсудить проблемные вопросы, пишет tut.by.

Среди них — конкуренция со стороны «азиатских» магазинов, которые торгуют дешевым товаром (но к качеству которого есть немало вопросов у чиновников), изменения в набивший оскомину 222-й указ, эксперимент по маркировке обуви.

Очередной форум предпринимателей проходит в Доме Москвы в Минске, на него съехались почти 200 ИП из 17 городов, в том числе из Борисова, Гомеля, Березино, Кобрина, Витебска, Молодечно, Светлогорска, Слонима, Могилева, Новополоцка, Бреста. На прошлом форуме — из 19 городов.

Предприниматели на форум приглашали представителей многих ведомств, но пришел только представитель Минэкономики. Не смогли прийти в том числе представители Нацбанка, МНС, Госстандарта. «У нас такие обидчивые чиновники, — заметил председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. — Полное игнорирование форума со стороны властей».

К примеру, в МАРТ сослались на занятость, но прислали ИП ответ по проблемным вопросам. Рассказали в том числе о проверках магазинов, в которых по низким ценам продают товар из Средней Азии. Вопросы у проверяющих есть почти ко всем таким торговым точкам, в которые они приходят с мониторингами.

Анатолий Шумченко зачитал высказывание Лукашенко в «послании к народу и парламенту». Напомним, Лукашенко отметил, что «в последнее время в обществе только и слышно «малый и средний бизнес, малый и средний бизнес». «Но давайте не будем греха таить — к чему иногда приводят наши призывы к развитию малого и среднего бизнеса. К торбешникам и мешочникам, как часто в народе говорят. Нам эта перспектива нужна? Нет!» — заявил диктатор.

«Торбешники, мешочники. Нам эта перспектива нужна? — сказал Анатолий Шумченко. — Если ИП нет места в экономике Беларуси, то тогда зачем с нами играть в кошки-мышки? — Сравнивать ИП с торбешниками и мешочниками на 30-м году становления рыночной экономики — неконструктивная риторика. Мы не торбешники и мешочники, мы — белорусский малый бизнес, который делал, делает и будет делать жизнь миллионов белорусов комфортной.

По его мнению, «в Беларуси идет политика уничтожения предпринимателей». При этом крупному бизнесу оказывается лоббирование, убежден Шумченко.

— В Минске уничтожили все киоски, а сегодня их возвращают с помощью крупного предпринимателя, — заявил Шумченко. — О каких равных условиях мы говорим, если «олигарх» может поставить «Табакерку», а ИП — не может поставить свою палатку?

Шумченко также затронул проблему сертификации товара, ввезенного ИП из-за границы. «В других странах китайский и турецкий товар проходит сертификацию, а у нас почему-то нет», — отметил председатель «Перспективы».

По словам Шумченко, многие из ИП хотели бы заниматься в перспективе производством, но не имеют такой возможности. «Но как мы будем открывать производство трусов и носков, если рядом будет стоять госпредприятие, которое будет получать субсидии? — задал вопрос Шумченко.

Напомним, ранее индивидуальные предприниматели собрали почти 7 тысяч подписей под обращением к Лукашенко. Предприниматели хотят встретиться с ним о и обсудить с ним проблемы малого бизнеса.

Шумченко убежден, что «сегодня нет перспективы, которую бы мы хотели видеть, — хорошая работа и достойная зарплата». Он напомнил, что почти половина индивидуальных предпринимателей — 46% — планирует закрыть свой бизнес в течение ближайшего времени. Причем 20% — в течение года. Больше всего желающих «уйти» в Минске и Минской области — 51%.

Одна из предпринимателей из зала поинтересовалась, как устанавливать к кассовым аппаратам средства контроля налогового органа, и кто ответит на ее вопрос, если в зале нет представителей МНС. Женщина эмоционально добавила, что «чиновники живут в шоколаде, для себя сделали все условия — зарплаты, пенсии».

Напомним, в Беларуси для юрлиц ранее ввели изменения в расчетах с юрлицами-нерезидентами — с 1 марта для них сужена возможность использовать наличную валюту. В большинстве случаев они могут прибегать только к безналичным расчетам. Новшества затронули и индивидуальных предпринимателей. Но позже это требование для ИП отменили.

Если власти ничего не изменят в работе ИП, то многие из них закроются в ближайшее несколько лет.

— Но и ликвидация не поможет. Мы не сможем свой товар продать. Если начнем его продавать, то это будет нарушение законодательства, незаконная предпринимательская деятельность. Это замкнутый круг, — отметил директор малого предприятия «Интерсум» Сергей Сумарев.

— Мне непонятно, как будет дальше развиваться ситуация. Сегодня практически никто не пришел от властей. Нечего сказать? — задал в зал Анатолий Шумченко.

— Будет много неудобных вопросов, ответов на них нет, — уточнил один из предпринимателей.

— Пусть они тогда с проверками не приходят, — уточнил второй ИП.

— Что мы будем делать дальше? — поинтересовался у зала Шумченко.

По данным заместителя начальника управления совершенствования деловой среды департамента по предпринимательству Минэкономики Валерий Хомченко, сейчас в Беларуси работает 246 тысяч предпринимателей. Это на 5 тысяч больше, чем на начало года.

— Заявлять, что вы завтра уйдете с рынков, тоже не нужно, — отметил Валерий Хомченко.

При этом представитель Минэкономики поинтересовался у предпринимателей, почему ИП из регионов, которые включены в рабочую группу по ИП при ведомстве, не приезжают на заседания.

— Мне хватило одного единственного заседания. Ничего не сдвинулось за три года, когда создавалась группа, — пояснил один из предпринимателей.

— Должны быть не назначенцы, а выбраны в рабочую группу по вопросам ИП, — добавил второй предприниматель из зала.

— Нам семинары не надо, — отметил Шумченко.