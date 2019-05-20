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Вакарчук: Поддержим позитивные решения Зеленского, но заставим отвечать за невыполненные обещания

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  • 20.05.2019, 20:50
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Святослав Вакарчук

Глава партии «Голос» заявил, что «Украине пора уже идти вперед на полных парусах с большой скоростью».

Партия «Голос» поддержит «позитивные изменения» для Украины, которые инициирует президент Украины Владимир Зеленский, заявил глава политической силы Святослав Вакарчук.

«Голос» также выступит за «еще большие и более радикальные» изменения, сказал он в интервью «Радио НВ».

«Если он [Зеленский, — Ред.] будет предлагать позитивные изменения для страны, мы, безусловно, их поддержим. Более того — мы будем выступать за еще большие изменения, еще более радикальные изменения, потому что мы уже слишком долго ждали и топтались на месте — 28 лет. Пора уже идти вперед, скажем так, на полных парусах с большой скоростью», — сообщил Вакарчук.

В то же время молодой политик отметил, что если Зеленский не будет выполнять свои обещания перед украинцами, то партия «Голос» «заставит его отвечать перед избирателями».

Вакарчук добавил, что в последний раз лично общался с новым президентом Украины два года назад. Также он отметил, что открыт к любым обсуждениям с Зеленским.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия «Голос» идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».


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