Анджей Дуда пригласил Владимира Зеленского в Польшу 20.05.2019, 22:39

Анджей Дуда

Президент Украины встретился с главой МИД Польши.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским передал ему приглашение от главы польского государства Анджея Дуды посетить страну.

Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство.

«Министр Чапутович заверил президента Зеленского в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и передал поздравления от президента Анджея Дуды и приглашение посетить Польшу», — сказано в сообщении польского МИД.

Во время встречи речь шла о перспективах развития двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также исторического диалога.

Кроме того, обсуждались перспективы программ в рамках Восточного партнерства и Проекта трех морей.