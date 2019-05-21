Анатолий Гриценко: Ждем указа с датой голосования 21.05.2019, 10:04

Анатолий Гриценко

Лидер партии «Гражданская позиция» заявил, что готов к досрочным выборам в Верховную Раду Украины.

Партия "Гражданская позиция" готова к досрочным выборам в Верховную Раду. Об этом 20 мая в Facebook заявил лидер политической силы Анатолий Гриценко, сообщает gordonua.com.

"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие. Новой Раде и новому правительству необходимо новое качество – профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем указа с датой голосования", – написал он.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Владимир Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

Во время своей инаугурационной речи 20 мая Зеленский объявил о роспуске Рады. Сразу после церемонии президент пообещал СМИ, что первый его указ будет касаться роспуска парламента.

Первым указом Зеленского стал документ о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.