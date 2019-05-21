Журналисты «Коммерсанта»: Россия достойна свободы слова 1 21.05.2019, 10:39

Фото: ТАСС

Российские журналисты обратились к коллегами и читателям.

На сайте "Эха Москвы" вечером в понедельник появился текст заявления журналистов "Коммерсанта", сообщает "Радио Свобода". В нем, в частности, говорится:

"Коллектив "Ъ" считает себя обязанными сообщить читателям, что "Коммерсантъ" неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнеры и рекламодатели издательского дома "Коммерсантъ" будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация. Такой вынужденный перерыв происходит впервые за 30-летнюю историю Издательского дома. Мы приносим нашим читателям извинения.

Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто способен объяснить акционерам ИД, что прямо сейчас они разрушают одно из лучших СМИ России. Работа "Ъ" важна для всего общества и всей нашей страны. Те, кто уничтожают его ради краткосрочных политических дивидендов, плохо знают историю России. Мы уверены, что наша страна достойна лучшего будущего. Достойна свободы слова".

Ранее сообщалось, что сотрудники отдела политики газеты "Коммерсантъ" написали заявления об уходе после решения акционеров уволить двух корреспондентов за статью о Валентине Матвиенко. Об этом в своем фейсбуке сообщил заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, курирующий политическое направление в издании. Он тоже уходит. Некоторые из уволившихся сотрудников работали в газете с начала 90-х годов.

Ранее днем стало известно, что специальный корреспондент "Коммерсанта" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уволены из-за статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Фейсбуке. По словам журналистов, такое решение принял акционер.

Статья о возможной отставке Матвиенко была опубликована 17 апреля. В ней со ссылкой на источники в государственных структурах говорилось, что председатель Совета Федерации может покинуть свой пост в мае и перейти на работу в Пенсионный фонд. Наиболее вероятным кандидатом на ее место назывался глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По словам собеседников "Коммерсанта", Матвиенко обсудит возможность своей отставки с президентом Владимиром Путиным в мае.

В тот же день, когда в "Коммерсанте" появилась эта статья, телеканал "Дождь" сообщил, что вопрос о возможном уходе с поста Матвиенко обсуждают в Кремле и что это может быть связано с задержанием прямо во время заседания члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что им о возможной отставке Матвиенко ничего не известно.

Гендиректор и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил "Ведомостям", что редакция рассталась с Ивановым и Сафроновым, поскольку они нарушили редакционные стандарты. Что конкретно нарушили журналисты, он не сообщил.

Заместитель главного редактор "Коммерсанта" Рената Ямбаева написала, что решение об увольнении журналистов было принято владельцем издательского дома Алишером Усмановым. По ее мнению, увольнение является "ничем не обоснованным, губительным для редакции, открытым проявлением давления" (она остается работать в газете).

Представитель владельца издания Алишера Усманова заявил, что бизнесмен не имеет отношения к увольнению журналистов и не вмешивается в редакционную политику.