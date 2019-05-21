Как проходит «свинцовая вахта» под Брестом 4 21.05.2019, 12:23

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Активисты круглосуточно дежурят у аккумуляторного завода «АйПауэр», что под Брестом.

Все они - представители инициативной группы, которая борется с заводом. С 3 мая активисты собираются у аккумуляторного завода на так называемую «свинцовую вахту», передает «Радыё Рацыя».

- Печально, что власть нас не слышит и именно поэтому я здесь.

- Проблема уже давно существует, и хочется, чтобы как можно больше людей об этом знали. Ведь нужно постоянно продвигать это в массы. Если мы вместе будем, то может и закроют завод, - делятся активисты.

Активисты следят за въездом и выездом грузовых автомобилей на производстве, а также за выбросами, которые периодически наблюдаются над трубами предприятия. Дело в том, что конечной приемки завода комиссией не было, и он может работать только в тестовом режиме.

Все действия на территории производства «АйПауэр», которые, по мнению активистов, являются противозаконными, «свинцовая вахта» фиксирует, распространяет информацию в социальных сетях и сообщает правоохранительным и контролирующим органам.

«Приглашаем присоединяться к «свинцовой вахте»! - призывают активисты.