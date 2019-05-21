РФ пригрозила ограничить ввоз мяса и молока из Беларуси 11 21.05.2019, 19:18

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Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за товарами 18 белорусских предприятий.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) объявила о введении усиленного лабораторного контроля в отношении мясной и молочной продукции, поставляемой с 18 белорусских предприятий.

Свое решение ведомство объяснило тем, что из Беларуси в Россию продолжает ввозиться животноводческая продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В сообщении Россельхознадзора, в частности, указывается на повышенное содержание в некоторых видах мясной и молочной продукции бактерий группы кишечной палочки (БГКП), других болезнетворных организмов, мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) или наличие антибиотиков и других препаратов.

В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.

Режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении продукции следующих предприятий:

ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» — БГКП и КМАФАнМ в говядине;

ОАО «Барановичский молочный комбинат» — КМАФАнМ в сливках;

ОАО «Беллакт» Волковысское — КМАФАнМ в сливках;

СООО «Белсыр» — БГКП и КМАФАнМ в молоке;

ОАО «Волковысский мясокомбинат» — БГКП в говядине;

ОАО «Гродненский мясокомбинат» — КМАФАнМ в говядине;

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» — выявление не заявленной производителем ГМ-сои в сухом корме для собак;

КПУП «Мозырские молочные продукты» — БГКП и КМАФАнМ в молоке и сливках;

ОАО «Молоко» Витебск — КМАФАнМ в молоке;

ПУП «Мстиславльмолоко» — натамицин в сыре;

ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» — тетрациклин в говядине;

Филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности» — выявление не заявленной ДНК свиньи в блоках из жилованной говядины;

ОАО «Рыбхоз «Полесье» — выявление бактерий Listeria monocytogenes в продукции из форели;

ПУП «САРИЯ» — выявление не заявленной ДНК свиньи в кровяной муке;

ОАО «Смолевичи Бройлер» — выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид и робенидин) в субпродуктах цыплят-бройлеров;

ОАО «Туровский молочный комбинат» — БГКП и КМАФАнМ в молоке и натамицин в сыре;

Фермерское хозяйство «Минюка» — КМАФАнМ в говядине;

ОАО «Шкловский маслодельный завод» — КМАФАнМ в молоке.

В апреле 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз из Беларуси в Россию яблок и груш. Причиной стало подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию ввозятся продукты из стран, попавших под санкции.