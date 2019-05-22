Председатель партии «Слуга народа» назначен первым замглавы СБУ 22.05.2019, 12:52

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Иван Баканов

Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава партии "Слуга народа" Иван Баканов назначен первым замглавы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №316/2019 был опубликован 22 мая, сообщает gordonua.com.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Баканов работал юристом студии "Квартал 95", которую основал Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб. В едином реестре Минюста Украины Баканов указан главой партии "Слуга народа".

17 мая стало известно, что первый замглавы СБУ Павел Демчина подал в отставку. 18 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Демчину с этой должности.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

В этот день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что он и его заместители подали заявления об отставке. В своей инаугурационной речи Зеленский призывал Верховную Раду уволить ряд чиновников, в том числе – и Грицака.