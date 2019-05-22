Трамп выдвинул женщину на должность министра ВВС 22.05.2019, 15:10

Барбара Баррет

Фото: Bill Bernstein

Барбара Баррет ранее работала послом и возглавляла аэрокосмический исследовательский центр.

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего посла и предпринимательницу из Аризоны на должность министра ВВС, передает «Голос Америки».

68-летняя Барбара Баррет работала послом США в Финляндии в 2008-2009 годах при администрации Джорджа Буша-младшего. Она также возглавляла исследовательский центр Aerospace Corporation до 2017 года.

«Она будет выдающимся министром!» – написал Трамп в Твиттере во вторник.

Бывший адвокат и летчик-испытатель, Баррет также является членом Совета директоров аналитического центра Rand Corporation, который проводит исследования для вооруженных сил США.