Джон Болтон: Отставка - единственный выход для Мадуро 4 22.05.2019, 18:57

Джон Болтон

США в очередной раз призвали узурпатора уйти.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в очередной раз призвал венесуэльского диктатора Николаса Мадуро уйти с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Болтона в Twitter.

В частности, он отмечает, что Мадуро продолжает бояться голоса людей, блокируя доступ страны к Интернету в течение нескольких недель.

"Он стремится подорвать демократически избранные голоса в Венесуэле. Мадуро отчаянно пытается отвлечься от единственного реального решения в Венесуэле: своего выхода", - написал Болтон.

Отметим, США и ряд европейских стран обвинили Мадуро и его режим в фальсификации результатов последних выборов президента Венесуэлы. Лидером страны признают Хуана Гуайдо, который является председателем парламента и руководителем оппозиции.