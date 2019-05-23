закрыть
23 мая 2019, четверг, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

4
  • 23.05.2019, 10:53
  • 1,455
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В письме в администрацию президента Украины Саакашвили утверждает, что его лишили украинского гражданства незаконно.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Соответствующее письмо адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий передал в администрацию главы государства в среду, 22 мая, передает DW.

В этом послании экс-президент Грузии со ссылкой на юристов утверждает, что был лишен гражданства Украины незаконно. В соответствии с международным правом "нельзя оставлять человека вообще без гражданства", подчеркнул Саакашвили. Он добавил, что ему не нужны "никакие должности и преференции".

Порошенко лишил Саакашвили гражданства

В июле 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. В сентябре того же года бывший грузинский президент пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу. В том же месяце он получил вид на жительство в Нидерландах, поскольку женат на подданной этого королевства. При этом Госпогранслужба Украины запретила политику въезжать в страну до 13 февраля 2021 года.

В конце апреля 2019 года Саакашвили обратился к руководству Службы безопасности Украины, МВД и Госпогранслужбы с просьбой снять запрет на въезд. Однако ему было отказано.


популярное за неделю

Мнение

Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик
Из Дроздов с нелюбовью
Из Дроздов с нелюбовью Ирина Халип
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный Николай Статкевич
Китай становится старшим братом для РФ
Китай становится старшим братом для РФ Андрей Пионтковский