С главной площади Сморгони убрали Ленина 22 23.05.2019, 16:44

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Демонтаж памятника Ленину.

Фото: shliah.by

Местные власти пришли к выводу, что памятник не представляет никакой ценности.

Местные власти убрали памятник Владимиру Ленину с центральной площади Сморгони. Сначала его собирались реставрировать, но позже решили не возвращать скульптуру в центр города.

Бетонный памятник демонтировали еще 18 апреля в рамках подготовки к областным «Дожинкам» ввиду его несоответствующего состояния, сообщает «Светлы Шлях».

Вскоре снесли и постамент, на котором стоял Ленин.

«Этот памятник не представляет никакой архитектурной или иной ценности. Он сделан из цемента, который со временем начал разрушаться», – рассказала начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова, пишет «Наша Нива».

По ее словам, рассматривался вариант покрыть памятник металлом, но это было бы очень дорого и «люди бы не поняли, если бы мы [сморгонские власти. – Ред.] потратили деньги на это». В результате было решено делать формовку из цемента.

Когда работы будут завершены, Ленину найдут новое место, но на возобновляемой к «Дожинкам» центральной площади места ему не осталось.