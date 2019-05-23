С главной площади Сморгони убрали Ленина

С главной площади Сморгони убрали Ленина22
- 23.05.2019, 16:44
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Местные власти пришли к выводу, что памятник не представляет никакой ценности.
Местные власти убрали памятник Владимиру Ленину с центральной площади Сморгони. Сначала его собирались реставрировать, но позже решили не возвращать скульптуру в центр города.
Бетонный памятник демонтировали еще 18 апреля в рамках подготовки к областным «Дожинкам» ввиду его несоответствующего состояния, сообщает «Светлы Шлях».
Вскоре снесли и постамент, на котором стоял Ленин.
«Этот памятник не представляет никакой архитектурной или иной ценности. Он сделан из цемента, который со временем начал разрушаться», – рассказала начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова, пишет «Наша Нива».
По ее словам, рассматривался вариант покрыть памятник металлом, но это было бы очень дорого и «люди бы не поняли, если бы мы [сморгонские власти. – Ред.] потратили деньги на это». В результате было решено делать формовку из цемента.
Когда работы будут завершены, Ленину найдут новое место, но на возобновляемой к «Дожинкам» центральной площади места ему не осталось.