Восемь мифов о здоровье, которые нужно знать перед началом лета 3 24.05.2019, 8:30

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Так ли эффективны некоторые «бабушкины советы»?

Некоторые бабушкины методы лечения больше вредят, чем помогают, пишет lifehacker.ru.

Миф № 1. Если помазать обгоревшую спину сметаной или маслом, всё пройдёт

Начнём с любимого средства наших бабушек, которое на них, возможно, и работало. Но потом оказалось, что вреда от сметаны и масла гораздо больше, чем пользы.

Учёные вплотную занялись этим вопросом и выяснили, что из всех народных средств от ожогов можно применять только холодную проточную воду 2–15 °C. А вот масло и сметану лучше оставить на кухне. Они сохраняют тепло и способны занести вредные бактерии в рану. Это может замедлить заживление ожога.

Если ожог большой и сильно болит, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу.

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Миф № 2. Если приложить подорожник к ранке, она заживёт

Сам по себе подорожник действительно обладает противовоспалительными, антибактериальными и анальгетическими свойствами. Вот только эксперты советуют использовать крем на его основе, а не срывать саму траву: на ней могут быть грязь и микробы. Если они попадут в рану, может начаться заражение.

Даже если вы тщательно промыли лист, это не значит, что им можно натирать рану. Растения могут поглощать вредные химические вещества и газы. Поэтому подорожник, сорванный у дороги, может оказаться опасным.

Миф № 3. Нужно пить минимум восемь стаканов воды в день, а в жару — ещё больше

На самом деле жидкости нужно столько, сколько требует ваш организм. У каждого своя норма, и нет смысла заставлять всех пить именно восемь стаканов.

Если принуждать себя пить много воды, можно заработать интоксикаци водой. Из-за этого появляется головная боль, тошнота, рвота и слабость. Слишком большое количество воды в организме также может стать причиной отёка мозга, судорог и комы.

Миф № 4. Чтобы вытащить клеща, нужно помазать его маслом или бензином

Масло или бензин только напугают клеща — он начнёт задыхаться и выпустит ещё больше слюны в кровь. Когда он погибнет, может ещё и отрыгнуть содержимое кишечника.

Гораздо лучше аккуратно вытянуть клеща пинцетом, но будьте осторожны: есть риск повредить хоботок, который затем останется в коже. Если первая попытка оказалась безуспешной, стоит обратиться к доктору.

Миф № 5. При отравлении нужно выпить стакан воды с солью или марганцовкой, чтобы вызвать рвоту

Народные средства лечения: при отравлении нужно выпить стакан воды с солью или марганцовкой, чтобы вызвать рвоту

Во-первых, промывать желудок при отравлении можно не всегда. Например, при отравлении кислотами или щелочами, которые содержатся в бытовой химии и косметике, этого делать нельзя. Или если выходит кровавая или чёрная рвота и человек в обмороке. Это может привести к ожогу слизистой оболочки пищевода и вызвать внутреннее кровотечение.

Во-вторых, врачи советуют в домашних условиях промывать желудок только чистой водой. Лекарства, травы, марганцовку и любые другие дополнительные средства лучше не использовать без разрешения врача.

Миф № 6. Смуглой коже не нужна SPF-защита

Народные средства лечения и опасные мифы: смуглой коже не нужна SPF-защита

Люди с тёмной кожей действительно реже получают ожоги от солнца, но это не значит, что SPF-защита им не нужна.

Чрезмерное воздействие солнечного света негативно отражается на коже, глазах, иммунной системе. Ожог — не самое худшее, что можно получить, находясь под палящими лучами. ВОЗ сообщает, что за последние десятилетия рост заболеваемости раком кожи был связан именно с отдыхом на свежем воздухе. Так что SPF-защита нужна в любом случае.

Походы в солярий тоже не делают кожу менее восприимчивой к ультрафиолету. Ни на одном авторитетном медицинском ресурсе нет информации о том, что искусственный загар как-то помогает предотвратить ожоги. УФ-излучение в солярии так же, как и солнечное, увеличивает Rays риск развития рака кожи. Поэтому во время процедуры нужно использовать специальный крем или лосьон.

Миф № 7. Раны заживают быстрее, когда вы купаетесь в морской воде

От одного только купания рана никак не заживёт, зато загноиться может. Плавание увеличивает риск занести инфекцию. Неважно, морская вода или нет: бактерии есть в любой. Так что от купания в водоёмах и бассейне лучше воздержаться.

Народные средства лечения: раны заживают быстрее, когда вы купаетесь в морской воде

Миф № 8. Чтобы остановить кровотечение из носа, нужно запрокинуть голову назад

Когда вы ложитесь или откидываете голову назад, кровь попадает в горло. Это хуже, чем если бы она просто вытекла из носа. Так вы наглотаетесь крови, что может вызвать раздражение желудка и рвоту.

Нужно, наоборот, сесть прямо и наклониться слегка вперёд. Затем зажать большим и указательным пальцами обе ноздри. Так вы окажете давление на носовую перегородку и остановите кровотечение.