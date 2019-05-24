Как пришлось краснеть перед иностранцами за «грязных коров» Лукашенко 16 Светлана Метелкина, «Солидарность»

24.05.2019, 9:12

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История из поездки белорусов в Вильнюс.

Случилось мне недавно бывать по делам в Литве. Причем, в дальней ее части, где белорусы не такие частые гости, как, например, в Вильнюсе.

Однажды, гуляя вечером по набережной, мы с коллегами решили зайти в ресторанчик, который насмотрели еще накануне. К нашему сожалению, двери оказались заперты, хотя жизнь внутри вроде как теплилась. Мужчина, вышедший навстречу, объяснил, что ресторан уже не работает, а люди внутри – это просто гости хозяйки, как и он.

— А сами-то вы откуда? — поинтересовался литовец.

— Из Беларуси!

Литовец сильно оживился.

— О, белорусы! Подождите, не уходите. Сейчас я обо всем договорюсь.

Через несколько минут мы уже сидели в кафе, радуясь про себя, как же хорошо быть белорусами, для которых все двери открыты.

Впрочем, гордость за нацию скоро улетучилась.

Гостеприимный литовец присоединился к нашему столу и живо начал рассказывать, как много его связывает с Беларусью, где он даже дважды бывал.

— А правитель-то у вас… Вот это правитель! — неожиданно выпалил он.

Мы не поверили своим ушам. То, что Лукашенко могут хвалить где-нибудь в Украине или России, известно. Но чтобы в демократической Европе?!

— Вам, что, правда, нравится? — осторожно поинтересовались мы.

— Да это же просто чудо! Я когда смотрю, как он по коровникам ездит, аж плачу от смеха. Говорит: тут крышу почини, а вот тут соломы положи. А недавно вообще выдал: коровы, говорит, у вас обоср…ные.

Стало понятно, что он просто смеется. Вдохновленный собеседник даже несколько раз показал сценку в лицах, как Лукашенко раздает поручения.

— Не, ну вы представляете, коровы, говорит, обоср…ные! — всё повторял и никак не мог успокоиться литовец.

А нам в этот момент было совсем не до смеха. Ощущался такой стыд. За себя, за страну, за белорусов как нацию. Как будто смеялись не над Лукашенко, а над тобой лично.

Мы даже забыли уточнить, где именно литовец имел счастье созерцать все это коровье действо. Просто ли наткнулся в сети или по телевизору на местных каналах крутили? Но это уже и не важно.

Кстати, мужчина, как выяснилось, работает обычным строителем в Финляндии.

А можете себе представить, как бы он хохотал и что бы думал о нас, если б узнал, что здешние чиновники после этих слов Лукашенко еще и пошли замерять «занавоженность» на колхозных фермах? Вот так, на полном серьезе послушали, и без тени улыбки отправились изучать уровень коровьих какашек!

Диктатура — диктатурой, но пока есть люди, готовые абсолютно по доброй воле копаться в навозе, даже когда особо не просят, над нашим коровником еще долго будут потешаться во всем мире.

Светлана Метелкина, «Солидарность»