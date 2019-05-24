Один избиратель – один голос: система выборов в США меняется 1 24.05.2019, 18:39

В Соединенных Штатах набирает силу идея фактического отказа от двухступенчатых выборов президента.

На этой неделе уже 15-й штат принял закон, позволяющий обойти соответствующую статью Конституции страны.

Владимир Путин раньше любил говорить о непрямых президентских выборах в США, которые, по его мнению, доказывают ущербность американской демократии, пишет svoboda.org.

Владимир Путин: Вот они всех учат, как надо жить, и демократии учат. А что, вы считаете, что там демократические выборы президента, что ли? Это правда. Посмотрите: дважды в истории США избирали президентом человека большинством голосов выборщиков, а за этими выборщиками стояло меньшее количество избирателей. Это что, демократия, что ли? А когда (мы дискутируем иногда с коллегами, мы никого ни в чём не обвиняем, мы просто дискутируем) нам говорят: "Не лезьте, это не ваше дело, мы так привыкли", – так и хочется сказать: "Ну тогда не лезьте к нам. Что вы лезете-то? Разберитесь у себя сначала".

(На самом деле таких случаев в истории США было не два, а с последними выборами – пять). Аналогичного мнения был когда-то и Дональд Трамп. 6 ноября 2012 года, в день избрания Барака Обамы на второй срок, он написал в своем твиттере:

The electoral college is a disaster for a democracy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2012

"Коллегия выборщиков – бедствие для демократии".

Но после того, как Дональд Трамп был избран коллегией выборщиков, но не большинством избирателей, он изменил свое мнение на противоположное.

Дональд Трамп: Тогда все говорили: он не сможет сделать это! Ему нужно 270 голосов, чтобы выиграть в коллегии выборщиков, а это, между прочим, гораздо труднее, чем выиграть всеобщее голосование. Всеобщее выиграть намного легче: съездил в три-четыре штата – и порядок, ты отлично поработал.

Для чего отцы-основатели придумали такую сложную систему президентских выборов? На заре американской государственности каждый штат считал себя самостоятельным государством, передавшим лишь некоторые свои полномочия федеральному правительству. Соответственно, и президента каждый штат хотел избирать отдельно. Кроме того, в XVIII веке не было ни интернета, ни телевидения, ни радио, газеты приходили в провинцию с опозданием и были доступны далеко не всем. Рядовой избиратель слабо разбирался в хитросплетениях политики, поэтому логика подсказывала, что нужно доверить выбор осведомленным и уважаемым людям. Так родилась идея коллегии выборщиков.

Норма представительства была установлена неравноценная. Например, сегодня Флорида с населением 21 миллион 300 тысяч человек имеет в коллегии выборщиков 29 голосов, а штат Мэн с населением 1 миллион 340 тысяч – 4 голоса. Получается, 1 выборщик от Флориды представляет 734 тысячи 500 избирателей, а выборщик от Мэна – 334 тысячи. Сделано это было для того, чтобы малые штаты чувствовали себя равноправными членами Союза.

Наконец, почти во всех штатах президентские выборы проводятся по мажоритарной системе: победитель получает всё, то есть голоса всех выборщиков штата.

Эта система действует и сегодня. Формально в день всеобщего голосования американцы избирают не президента, а выборщиков от своего штата. На этой системе построены политтехнологии, стратегия избирательных кампаний. Президент Трамп прав, когда говорит, что ради победы кандидату приходится уделять внимание не только большим, но и малым штатам, зачастую отдельным избирательным округам.

В США давно раздаются призывы к переходу на прямые выборы президента: один избиратель – один голос. Но для этого необходимо принять поправку к Конституции. Такие попытки предпринимались много раз, но принятие поправки – процесс сложный и длительный. В случае с отменой существующей системы он неизменно сталкивался с сопротивлением малых штатов.

И вот теперь появился план, как перейти к прямым выборам, не нарушая и не меняя Конституцию. Его придумал в 2001 году профессор права Северозападного университета Роберт Беннетт. Он предложил штатам принять закон, обязывающий выборщиков голосовать за того кандидата, за которого проголосовало большинство избирателей всей Америки.

Ряд политиков поддержал идею. Один из них – бывший вице-президент Эл Гор. В 2000 году он потерпел обидное поражение на президентских выборах: он получил на полмиллиона голосов избирателей больше, чем его соперник Джордж Буш, но проиграл выборы во Флориде, причем судьбу президентского кресла решили всего 537 бюллетеней.

Эл Гор: Полагаю, переход к системе прямого голосования не лишен риска, не лишен проблем. Это не простой выбор, при котором один вариант всем хорош, а другой всем плох. Здесь нужен сбалансированный подход. Но я думаю, что баланс смещен, по крайней мере, на мой взгляд, и мы должны переходить к прямым выборам. Думаю, это стимулирует участие общества в демократическом процессе.

А это мнение Барака Обамы, которое он высказал в декабре 2016 года, уже после избрания Дональда Трампа.

Барак Обама: Коллегия выборщиков – пережиток, реликт раннего представления о том, как будет функционировать наше федеральное правительство, в котором многое предоставлено на усмотрение штатов. Тогда и Сенат не избирался прямым голосованием, сенаторов избирали легислатуры штатов. И по той же самой логике у Вайоминга двое сенаторов на полмиллиона населения, а в Калифорнии 33 миллиона и те же два места в Сенате. Так что некоторые особенности нашей политической системы, созданной отцами-основателями, иногда ставят демократов в невыгодное положение.

Не обязательно демократов: например, штат Нью-Йорк всегда избирает демократа, но только благодаря городу Нью-Йорку и мажоритарной системе – почти весь остальной штат голосует за республиканца. В 2016 Хиллари Клинтон проиграла в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине именно потому, что считала, что за эти штаты беспокоиться не стоит. Так считали и избиратели-демократы и не пришли голосовать, а республиканцы показали высокую явку и вырвали победу для Трампа.

За переход к прямым выборам высказалась кандидат в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года сенатор Элизабет Уоррен. Другой кандидат демократов, сенатор Камала Харрис, сказала, что готова обсудить эту тему.

Первым штатом, который принял закон, обязывающий его выборщиков голосовать в соответствии с национальным волеизъявлением, стал в 2007 году Мэриленд. За ним последовали Нью-Джерси, Иллинойс, Гавайи, причем в последнем случае законодательное собрание преодолело вето губернатора. С Невадой таких штатов уже 15 – если губернатор Невады подпишет закон. Общее число выборщиков от этих штатов – 195, а в коллегии 538 выборщиков. Чтобы инициатива профессора Беннета возымела эффект, необходимо еще 74 выборщика. Только в этом случае законы вступят в силу. Вряд ли это возможно в нынешнем избирательном цикле.