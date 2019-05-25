Реально ли заработать на майских жуках? 25.05.2019, 8:16

Иллюстрационное фото

На днях на сайтах с объявлениями появились сообщения о продаже майских жуков.

Сразу несколько продавцов предложили такой необычный товар. Цены были у всех разные: кто-то отдавал по 20 копеек за штуку, кто-то — по 2 рубля, кто-то вообще оптом — 10 штук за 5 рублей. Finance.tut.by поговорил с одним из продавцов и узнал, удалось ли ему заработать на жуках.

Изначально в Сети было 4 объявления о продаже жуков. Подали их жители Минска и Новополоцка. Теперь их всего 3 — от жителей Пинска, Минска и Бреста.

Ольга, одна из продавцов, отдает майских жуков по 30 копеек за штуку.

— Я увидела в новостях на вашем сайте, что белорусы начали продавать майских жуков. И тоже решила написать объявление. Скорее ради шутки, — с улыбкой рассказывает девушка. — А у нас в этом году жуков столько, что уже всю верхушку черешни объели.

Перед тем как подать объявление о продаже, Ольга изучила несколько статей в интернете, для чего используют майских жуков. Выяснила, что они годятся в качестве наживки для рыбной ловли, ими кормят некоторых животных.

— Я даже не ожидала, что кто-то позвонит, — говорит продавец. — Но мне звонили несколько человек. Все они просили отправить им жуков почтой. Может, конечно, люди просто подшучивали надо мной. А вчера мужчина позвонил, ему нужно было 200 граммов крылышек майских жуков. Я предложила собрать ему жуков и чтоб он сам крылышки добыл. Но он возразил, сказал, мол, продавец должен. Так и не договорились. Реальных покупателей не было, поэтому я ничего не заработала.

Остальные продавцы майских жуков не ответили на телефонный звонок.