Законопроект США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2» 25.05.2019, 12:37

Документ предлагает вводить санкции против иностранных компаний.

14 мая американские сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон (республиканцы) и Джин Шейхин (демократ) внесли в сенат законопроект «О защите энергетической безопасности Европы 2019 года» — против строительства газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2»), возглавляемого «Газпромом». А 21 мая министр энергетики США Рик Перри предположил в Киеве, что «в недалеком будущем конгресс направит подобный законопроект на подпись президенту США».

РБК изучил текст законопроекта (еще не размещен в официальной базе конгресса США, но опубликован на сайте сената). Документ прежде всего предлагает вводить санкции против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море.

Какие это санкции

Санкции будут вводиться, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря. Они будут распространяться на компании, чьи суда ведут такую деятельность со дня вступления законопроекта в силу.

Потенциальные санкции против владельцев морских судов для строительства Nord Stream 2 включают самые жесткие из возможных ограничений — блокировку активов и операций этих компаний в юрисдикции США. А менеджерам и основным акционерам этих компаний будет запрещен въезд в США.

Дополнительно президент США будет вправе ввести санкции против компаний, предоставляющих страховые или перестраховочные услуги для судов, прокладывающих трубы «Северного потока-2» на запрещенных глубинах.

«Личное мнение»

Министр энергетики США 21 мая сделал прогноз, что конгресс одобрит законопроект о санкциях против Nord Stream 2, но позднее его пресс-секретарь уточнила, что «это личное мнение министра». Перри не сказал, про какой законопроект говорит, и вообще министры администрации обычно не высказываются о таких процедурах в конгрессе.

Сейчас в конгрессе помимо этого законопроекта находятся и другие, направленные против Nord Stream 2. Например, законопроект члена палаты представителей Денни Хека, но его документ лишь обяжет Госдепартамент и Национальную разведку США докладывать конгрессу о «дипломатических усилиях» по остановке проекта и о его последствиях для национальных интересов США, Европы и Украины. 22 мая комитет палаты представителей по иностранным делам согласился рассмотреть законопроект Хека.

Под возможными санкциями почти весь газопровод

Текущая версия законопроекта о санкциях против трубоукладчиков покрывает более 90% маршрута «Северного потока-2», следует из материалов оператора проекта Nord Stream 2 о глубинном профиле трубопровода. Подавляющее большинство труб прокладывается на глубинах больше 30 м. Таким образом, сенаторы заведомо взяли порог по глубине так, чтобы подвести под санкции подавляющее большинство работ по укладке труб.

Представитель Nord Stream 2 сообщил РБК, что средняя глубина строящегося газопровода — 50 м (самые глубокие места — более 200 м, самые мелкие — 5 м).

Законопроект не содержит «дедушкиной оговорки», то есть даже если компания начала укладывать трубы на каком-то участке в рамках существующего контракта до вступления закона в силу, она должна прекратить эти работы.

Nord Stream 2 уже проложил около 53% всего газопровода по двум ниткам, или 1290 из 2460 км общей протяженности (две параллельные нитки по 1230 км), сообщал «Газпром» 21 мая. Работы по укладке труб ведутся круглосуточно, практически без перерывов, со скоростью 3 км в день (то есть 6 км в день по двум ниткам), говорят в Nord Stream 2.

Исходя из этих темпов газопровод как раз должен быть полностью уложен к концу 2019 года — началу 2020 года.

Кто предоставляет суда

Суда для строительства Nord Stream 2 предоставляют три компании — швейцарская Allseas, итальянская Saipem и российская МРТС («Межрегионтрубопроводстрой»). На долю трех трубоукладчиков Allseas придется 96% от общей протяженности двухниточного газопровода. Одно из ее судов, Solitaire, также укладывает трубы в российских водах. Каждое такое судно по сути представляет собой плавучий завод.

Allseas обладает уникальным опытом работы на подобных проектах, и ее потеря в случае введения санкций будет ощутима для «Северного потока-2», говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

В самой компании Allseas РБК заявили, что предпочитают «не рассуждать о потенциальных эффектах предлагаемых санкций».