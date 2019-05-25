Чем остросюжетные фильмы полезны для мозга 5 25.05.2019, 16:34

Американские ученые сделали интересные выводы.

Фильмы ужасов, появившиеся еще в 1890-х годах, с тех пор не теряют своей популярности, хотя с точки зрения здравого смысла любовь к хоррорам и кажется нонсенсом. Почему же многих из нас так тянет смотреть страшное кино, читать готическую фантастику и посещать комнаты с привидениями? Ученые из Питтсбургского университета попытались найти объяснение этой странной увлеченности и даже обнаружили пользу, которую ужастики приносят нашему мозгу, пишет «Рубежи Здоровья».

Американские исследователи попросили гостей комнаты страха до и после ее посещения ответить на ряд вопросов, касающихся своего психологического состояния. Кроме того, до и после развлечения ученые исследовали активность мозга участников эксперимента с помощью электроэнцефалографии, сообщает журнал Emotion.

Анализ результатов показал, что у гостей комнаты ужасов после ее посещения улучшалось настроение, понижался уровень тревожности и усталости. Более того, чем больше они пугались – тем лучше чувствовали себя после аттракциона.

Электроэнцефалография показала, что активность мозга после прохождения комнаты уменьшилась. Авторы исследования сравнили этот эффект с эффектом от медитационных практик, которые также успокаивают мозг.

Кроме того, утверждают ученые, смотря фильм ужасов или теряясь в лабиринтах комнаты привидений, мы все же осознаем, что реальной угрозы нашей жизни нет, а поэтому мы в состоянии взглянуть на себя со стороны и отследить, какие именно причины зарождают в нас чувство страха. Так что комната ужасов – это еще и способ познать себя лучше, уверены эксперты.

Однако и это еще не последнее преимущество хорроров. Авторы работы утверждают, что посещение комнаты страхов либо поход в кино с друзьями позволяет укрепить социальные связи. Благодаря совместному переживанию одинаковых эмоций вы становитесь ближе друг другу.