Как цемент вышел Лукашенко боком 3 25.05.2019, 19:20

1,686

К убыткам в цементной отрасли добавились украинские антидемпинговые пошлины.

Украина ввела антидемпинговую пошлину в отношении белорусского цемента сроком на пять лет. Это усугубит проблемы производителей из Беларуси, которые и так находятся в сложном финансовом положении. Эксперты называют проект развития цементной отрасли в стране образцом неэффективного хозяйствования, пишет «Независимая газета».

О введении антидемпинговых пошлин сообщило Министерство экономического развития и торговли. Решение было принято 21 мая. Пошлина составит 57,03%. Касается это решение не только Беларуси. В документе сказано, что пошлиной будет облагаться также российский и молдавский цемент. Причем для России пошлина составит 114,95%, а Молдове – 94,46%.

Расследование было начато еще летом прошлого года. Тогда Госстат Украины констатировал, что в январе–апреле 2018 года в страну было поставлено из России 135,5 тыс. т цемента на 5,19 млн долл., из Беларуси – 72,1 тыс. т на 3,01 млн долл. и из Молдавии – 24,3 тыс. т на 1,11 млн долл. При этом общий объем поставок составлял 236 тыс. т на 10,39 млн долл. Тревогу в Украине забила ассоциация «Укрцемент», которая утверждала, что демпинговать на рынке Беларуси позволяют более дешевые энергоносители из России. По их данным, в 2017 году рост продаж белорусского цемента в Украину доходил до 170%, а его стоимость была в полтора раза ниже, чем цемента местного производства. При этом украинские заводы в 2017 году смогли нарастить объемы производства лишь на 2–3%. Все эти факторы вместе и стали основанием для начала процедуры расследования.

Беларусь, конечно же, все отрицала и строила планы дальнейшей экспансии украинского цементного рынка. Воодушевленные результатом белорусские чиновники от строительства заявляли, что доведут поставки до 1 млн. т. Дело в том, что у Беларуси были свои причины для того, чтобы продавать цемент «любой ценой».

Ранее белорусские цементные заводы модернизировались под ручным управлением лично Лукашенко. В 2005 году на пике роста потребности в этом виде товара он распорядился модернизировать цементные заводы за счет китайских связанных кредитов. Тогда все местные эксперты пытались объяснить главе государства, что спрос временный и очень быстро схлынет, а предприятия останутся с цементом, который некуда будет девать, и с долгами, которые нужно гасить. Ситуацию усугубило еще и то, что строились заводы тяжело и долго, к китайским строителям и их оборудованию было очень много претензий. В результате конкуренты оказались более быстрыми и заняли ниши раньше, и уже когда белорусская продукция вышла на рынок, то оказалась ненужной. Например, в России, на рынок которой рассчитывали в Минске, было построено несколько предприятий, входящих в компанию «Евроцемент групп».

Как сообщил сам Лукашенко в начале этого года во время специального совещания по строительной отрасли, долги всех трех цементных заводов достигли 1 млрд долл. Госзаказ, насколько мог, использовал цемент (в частности, на строительство дорог), но это не исправило ситуацию.

Одновременно с сообщением Украины о введении заградительных пошлин для белорусского цемента на своем рынке правительство Беларуси сообщило о том, что оказывает очередную господдержку трем цементным заводам на 900 млн долл. То есть уплатило их долги китайским партнерам, а им разрешило заплатить эти деньги через 30 лет, что означает никогда.

Сумма и политика государства в отношении убыточных заводов впечатлили не только экономистов, закапывание денег в песок обсуждали даже обыватели в соцсетях. Особенно это странно выглядит на фоне заявлений государства о снижении дотаций экономике. Комментируя ситуацию, экономисты говорят о том, что в целом такая практика вполне укладывается в рамки экономической политики нынешней белорусской власти. На плаву на счет госдотаций держатся не только эти, но и многие другие предприятия. Цель – сохранение управляемости со стороны государства и поддержание видимости успешности белорусской модели экономического развития, отрицающего рыночные реформы и частную собственность.

Неприятности с цементом на украинском рынке, вероятно, были бы не так катастрофичны, если бы одновременно для белорусских производителей продовольствия не закрывался российский рынок. В среду стало известно, что Россельхознадзор ввел дополнительный контроль в отношении еще 18 белорусских перерабатывающих предприятий.