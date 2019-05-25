Вакарчук о президентских амбициях: Всему свое время 1 25.05.2019, 19:27

Святослав Вакарчук

Лидер украинской партии «Голос» ответил на вопрос, почему не стал баллотироваться в президенты.

Об этом Cвятослав Вакарчук сообщил во время визита на Книжный Арсенал, передает «Громадське».

На вопрос одного из посетителей, почему он не пошел в президенты Украины, Вакарчук ответил: «Всему свое время. Сейчас парламент важнее».

Сегодня, 25 мая, на Книжном Арсенале в Киеве известные деятели зачитывали письма украинских политзаключенных в РФ.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию «Голос».

По его словам, партия «Голос» идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».