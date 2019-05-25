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В Минске строитель обокрал квартиру, которую нанялся ремонтировать

  • 25.05.2019, 20:24

Подозреваемого задержали в тот же день.

В Минске строитель обокрал квартиру, которую нанялся ремонтировать. Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, заявление о краже стройматериалов и предметов мебели написал хозяин квартиры в доме по улице Магнитной. Оперативники быстро вычислили и задержали предполагаемого вора — 50-летнего жителя Минского района.

Хозяин жилья оставил мастеру строительно-ремонтных работ ключи от квартиры, чтобы тот приходил ее ремонтировать. Во время очередного посещения оказалось, что оттуда пропали наборы розеток, строительный клей, светильники, тумбочки, комод и другое имущество. Общая стоимость украденных вещей оценивался в 800 рублей.

Подозреваемого задержали в тот же день. Мужчина признался, что сдавал украденное в ломбард и получил с этого только 100 рублей.

С мастера по ремонту взяли подписку о невыезде. Следственный комитет дает правовую оценку его действиям. Ранее мужчина не имел проблем с законом.


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