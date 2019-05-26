21 страна ЕС выбирает новый состав Европарламента 26.05.2019, 10:53

Европейские выборы являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии.

В воскресенье, 26 мая, граждане 21 страны Евросоюза голосуют на выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Европейские выборы являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии. Более 420 млн человек в странах ЕС имеют право избирать 751 члена парламента.

В воскресенье своих представителей выбирают граждане 21 страны ЕС. Избиратели в 7 странах - Нидерландах, Великобритании, Ирландии, Чехии, Латвии, Мальте и Словакии - уже проголосовали в предыдущие дни.

Участки начали работать в 7:00 утра в восточных государствах блока. Голосование продлится до 23:00, когда закроются участки в Италии.

Евродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше депутаты от партий различных государств объединяются в партийные группы.

По прогнозам социологических опросов, правый евроскептических фланг парламента может существенно возрасти, а центристские партии уменьшат свое представительство. Правые популисты лидируют в опросах двух из четырех крупнейших стран-членов - Италии и Великобритании, которая выходит из Евросоюза. Также они претендуют на победу во Франции.

Впрочем, неожиданные результаты тоже возможны. Например, в Нидерландах победу прогнозировали популистам, на лидерами, согласно экзит-полу, стали проевропейские партии. В Ирландии, по результатам экзит-пола, тоже лидируют проевропейские партии.

Первый агрегированный прогноз состав Европейского парламента можно ожидать вскоре после 21:15 по Минску.