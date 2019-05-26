«Вокруг завода образуется «рыжий луг» – стремительно засыхающая и выгорающая трава» 1 26.05.2019, 16:16

Фото: b-g.by

Три недели «пусконаладочных работ» аккумуляторного завода под Брестом уже отразились на экологии.

Днем 26 мая на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода рядом с городом. Как всегда, за собравшимися следили сотрудники милиции в форме и штатском, велась видеосъемка, пишет «Брестская газета».

На площади собирали подписи под обращением председателям Брестского облисполкома, горисполкома и райисполкома по поводу контроля за деятельностью предприятия во время пусконаладочных работ. Авторы обращения, в частности, просят в срочном порядке рассмотреть вопрос о создании лаборатории, которая «в любое время суток сможет попасть на территорию предприятия для предотвращения необратимых последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Подписи собирали и под обращением к Лукашенко с предложением перепрофилировать аккумуляторный завод под другой вид деятельности. В построенные корпуса брестчане и жители района предлагают перенести участок литья СП ОАО «Брестгазоаппарат» или цеха электролампового завода.

«Мы не против аккумуляторного завода на территории нашей страны, мы против его нахождения на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам. <…> Просим обозначить территорию, на которой будет располагаться данный завод, территорий СЭЗ, чтобы предприятие сохранило льготы и преференции СЭЗ», – говорится в обращении к правителю.

Фото: b-g.by

Как уже сообщалось, с 3 мая возле предприятия организовано круглосуточное дежурство – борцы за экологию по очереди находятся рядом с предприятием и снимают на фото и видео то, что они считают нарушениями. Они утверждают, что возле завода периодически чувствуется неприятный химический запах, а буквально на днях обратили внимание на траву.

«Вокруг завода образуется «рыжий луг» – стремительно засыхающая и выгорающая трава. Обычная луговая трава, которую дачники пестицидами вывести не могут, пожухла и засыхает в мае месяце, всего за три недели «пусконаладочных работ», – говорят активисты.

Во время кормления голубей блогер Сергей Петрухин вручил сотрудникам милиции заявления, в которых попросил милиционеров заняться поиском и привлечением к ответственности тех, кто действительно нарушает закон и оставляет надписи на стенах подъездов и т. д.

Фото: b-g.by

Напомним, изначально запуск завода был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. В феврале 2019 года во время пресс-тура на завод журналистам сообщили, что первую партию продукции на заводе выпустят в марте текущего года. В апреле вышла опытная партия аккумуляторов.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. А с начала 2018 года в Бресте и районе не утихает протестная кампания – многие жители заявляют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.