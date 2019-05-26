Святослав Вакарчук: История всегда справедлива 1 26.05.2019, 20:19

ФОТО: УНИАН

Лидер украинской партии «Голос» прочитал письма Сенцова и Гриба на акции в Киеве.

25 мая лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук в рамках "Книжного арсенала" в Киеве принял участие в акции "Письма из неволи", которая проходит в рамках глобальной кампании #SaveOlegSentsov, сообщает "Интерфакс-Украина".

В рамках акции известные журналисты и актеры со сцены читали письма украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Вакарчук прочитал письмо приговоренного в РФ к 20 годам лишения свободы режиссера Олега Сенцова для церемонии премии Сахарова и письмо осужденного на шесть лет тюрьмы за якобы подготовку теракта Павла Гриба.

"Неважно, когда ты умрешь. Важнее как и за что. Можно до 18 лет быть простой крестьянкой. А потом своими действиями поднять на сопротивление целую страну. Принять унижение и мученическую смерть, а потом остаться жить в истории под именем Жанна. А можно до глубокой старости прожить сытую жизнь правителя, неутомимо озвучивая поток лживых слов, которыми якобы будет восхищаться весь народ. И тебе будут подавать руку мировые лидеры, не желая с тобой ссориться. Но после смерти твое имя будет проклято. Сегодняшний день часто несправедлив, но история справедлива всегда. Cо временем все встает на свои места и называется своими именами.", – прочитал Вакарчук письмо Сенцова.

В акции вместе со зрителями приняло участие около 250 человек.

Видео выступления Вакарчука опубликовало hromadske.ua на своей странице в Facebook.