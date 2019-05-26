Экзитполы: В Австрии на выборах в Европарламент лидирует партия канцлера Курца 26.05.2019, 21:25

Более трети избирателей проголосовало за Австрийскую народную партию.

По данным экзитполов, в Австрии на выборах в Европарламент, прошедших в воскресенье, 26 мая, больше всего голосов набирает Австрийская народная партия (АНП). Правящая партия федерального канцлера Себастьяна Курца получает 34,5 процента голосов, сообщают австрийские телеканалы ORF1 и ATV и новостное агентство APA со ссылкой на данные социологических служб SORA и ARGE Wahlen, сообщает "Немецкая волна".

Второе место экзитполы отдают Социал-демократической партии Австрии, которая набирает 23,5 процента голосов. По информации телеканалов, правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) с 17,5 процента голосов может занять третье место.

Отставка главы АПС Штрахе

Несколькими днями ранее правые популисты привлекли к себе внимание в результате скандала с участием вице-канцлера и главы АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На видеозаписи, снятой неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов, и опубликованной немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung 17 мая 2019 года, Штрахе обещал мнимой племяннице российского олигарха государственные контракты в обмен на финансирование предвыборной кампании правопопулистской АПС.

На следующий день после появления видео в СМИ Штрахе ушел в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение АНП с АПС. Переходное правительство в Австрии будет выполнять обязанности до внеочередных парламентских выборов в сентябре.

Более 420 млн избирателей

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня выборов в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей получат возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва. Австрию в парламенте ЕС представляют 18 депутатов. В большинстве стран ЕС, в том числе Германии, голосование проходит 26 мая. Официальные результаты во всех государствах Евросоюза будут опубликованы после завершения последнего дня голосования.