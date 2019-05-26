Как в «Советскую Белоруссию» написали донос на Дрозды 2 26.05.2019, 22:13

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«Помещичье гнездо» неподалеку от Минска разозлило читателей газеты.

О случае, который произошел в 1929 году, рассказывает герой нового фильма от «Белсата» «Желтые цветы».

90 лет назад в окрестностях сегодняшней резиденции президента люди сдавали летние домики минчанам, в том числе – советским чиновникам. Кому-то это не понравилось и он написал донос в «СБ» (тогда газета выходила под названием «Рабочий»). «Виновников» сослали в Сибирь. Через полгода трое из осужденных умерли от голода и холода.

«Это история моей семьи», – говорит историк и писатель, потомок репрессированных Дмитрий Дрозд в документальной ленте «Желтые цветы».

И если Юрий Дудь в своей «Колыме» рассказывает о количестве пострадавших и ужасающих условиях жизни на Севере, то режиссер «Желтых цветов» Кася Ростоцкая показывает что в этом котле пережили именно белорусы.

Своих героев она нашла, когда снимала другой фильм – «Костел на кресте» – и записывала воспоминания женщины, как травили ксендза. После та показала картину, на которой были желтые цветы, и вздохнула:

«А это – история моей семьи. Такие цветы первыми распускаются весной на Урале. Они там «жарки» называются. Мама, когда шла с лесоповала, несла их… »

Женщину звали Виктория Шишло. Она родилась на Урале в семье репрессированных белорусов. Матери было 18, отцу 23, и они только успели пожениться, как их сослали на Урал. Там они провели 20 лет, родили четверо детей. Потом им разрешили вернуться в Беларусь, и они чудом не погибли, когда плыли по широченной реке Каме на плоту: другой дороги не было.

Виктория призналась Касе Ростоцкой, что очень хотела бы поехать на Урал, чтобы найти в тайге дом, где она родилась, и могилы бабушки и дедушки…

«Мы вместе искали на карте в телефоне поселок Пугвин Мыс (в глубине тайги, 400 км от Перми), вместе гадали, существует ли он еще… – вспоминает режиссер. – Я поняла, что нужно делать об этом кино. И даже название появилось сразу – «Желтые цветы».

Виктории было 80, и пока подготовили сценарий и собрали съемочную группу, у нее резко ухудшилось здоровье. Ехать вместо нее решила младшая сестра Анна, которая также родилась в ссылке. С собой она взяла свою дочь.

Была зима, и все сомневались: стоит ли ехать туда, где температура падает ниже минус 40. В итоге решили не ждать – мало ли что может случиться до лета.

«И правильно сделали, так как мы узнали позже, дорога на Пугвин Мыс существует только зимой, после река разливается и проехать невозможно: любая техника вязнет в грязи», – объясняет Кася Ростоцкая.

Искать дом и могилы героиням помогал местный житель, который тепло вспоминает белорусов, а под скатертью прячет… портрет Сталина. Чем все закончилось, смотрите в фильме.