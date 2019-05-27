Фотофакт: В Могилеве прошла монстрация 3 27.05.2019, 8:31

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Организаторы пикета высмеяли новые правила для проведения «массовых мероприятий».

Шутливый пикет в форме монстрации прошел 26 мая на стадионе в Могилеве. Пикет проводили по новым правилам организации массовых акций, которые предусматривают уведомительный характер их проведения в разрешенных властями местах при условии оплаты услуг милиции, скорой помощи и коммунальных служб, сообщает «Белсат».

Участники монстрации держали в руках плакаты с надписями «Ну вы же сами все понимаете», «Лучше бы шли на завод работать», «Заплатил 143 р. и стою», «Всю власть – усатым» и другие.

«В первую очередь мы хотели попробовать те нововведения в законодательство о массовых акциях, которые приняли в январе. Во-вторых, это была попытка художественного осмысления действительности и того, что происходит. Ведь серьезной акции там, где мы проводили – на стадионе на улице Челюскинцев, нельзя проводить, потому что это просто смешно. И любой пикет, даже самый серьезный политический будет издевательством», – заявил один из организаторов акции Александр Бураков.

Препятствий, по его словам, со стороны горисполкома не было. Только в первый раз, 1 мая, организаторам не дали провести акцию на стадионе, потому что там якобы проводился футбольный турнир.

«Поскольку институт массовых акций в городе не очень распространен, те службы, к которым мы обращались – скорая, милиция и коммунальщики – они не очень знают сами тот механизм, по которому нам нужно заключать договор. Поэтому у нас на это ушло три дня. Хотя это можно за один день сделать», – рассказал Александр Бураков.

Некоторые проблемы возникли уже после акции. Хотя в ней участвовало 6 человек, представитель МВД Пугачев, услуги которого организаторы не заказывали и который пришел на монстрацию сам, насчитал 20 участников. К демонстрантам он причислил и зрителей, которые стояли за пределами стадиона.

А разница в подсчетах влияет на стоимость услуг милиции. Так, организаторам надо заплатить три базовые величины, если участников 10 и меньше, и 25 базовых – если их от 11 до 100.

Но, подчеркнул Александр Бураков, у организаторов было все выверено – в акции участвовало только 6 человек.