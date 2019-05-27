Главному «специалисту» по сельскому хозяйству надо начать с себя Константин Скуратович, «Наше мнение»

27.05.2019, 10:11

Константин Скуратович

Методов поддержания иллюзии стабильности не осталось.

СМИ сообщили, что в прокуратуру Хотимского района обратился работник местного РАЙПО по вопросу правильности начисления ему заработной платы. Оказалось, что сотрудники этой организации в течение 2018-го и нескольких месяцев 2019 года в конце каждого отчетного месяца по указанию начальства на 1-3 дня оформляли заявления на отпуск без сохранения заработной платы.

Принципиальность обрушит систему

Председатель правления таким способом пытался вывести организацию на безубыточный уровень, к чему стремится любой руководитель, который, собственно, для этого и назначен на свой пост. Но делал это он незаконно, под угрозой увольнения работников, если те откажутся выполнять его требования. Налицо превышение служебных полномочий, поэтому прокурорские квалифицируют ситуацию как создание видимости финансового благополучия организации. Соответственно, прокуратура поручила милиции провести проверку в РАЙПО, завела уголовное дело.

И поделом председателю. К его услугам все допустимые средства, которые он обязан применить для ликвидации убытков организации, кроме средств незаконных. Но недаром же говорят, что если очень хочется, то можно. В наших условиях, когда это требуют вышестоящие начальники. Однако интересно другое: бесплатно и по принуждению трудились более 150 работников, но с заявлением в прокуратуру явился только один из них. То есть большинство работников, точнее, почти все, возмущались, но не очень громко. Потому что руководитель убыточной организации обязан изыскивать внутренние ресурсы, повышать производительность труда за счет увеличения объемов производства или сокращения персонала. Первый вариант в сложившихся условиях у потребкооперации не проходит, что признал и Лукашенко, который даже частников призвал оживить розничную торговлю на селе. Но и второй вариант небезупречен. Ведь если сократить продавщицу в сельмаге, в котором она же и заведующая, и уборщица, и истопница, то найти ей замену сложно.

Практически невозможно, учитывая демографическую ситуацию, поскольку грамотных, честных, опытных и, что особенно важно для торговли, без вредных привычек, кадров не хватает даже в агрогородках. К тому же у предприятий Белкоопсоза не очень много шансов на процветание, поскольку местный рынок в упадке – покупателей почти нет, в основном это пенсионеры, их спрос специфичен и ограничен низкими доходами. А занятая в местной экономике часть трудоспособного населения часто имеет зарплаты, которые не превышают пенсии.

Вот и получается, что места для прибыльной розничной торговли в деревне практически нет. Поэтому между начальством и работниками в кооперативной системе устанавливается своеобразный компромисс: начальники не могут управлять персоналом по закону, а работники не могут потребовать от них выполнения своих прав по закону. Если те и другие проявят принципиальность, то система рухнет, вытеснит из экономики и начальников, и работников.

Профсоюзный пиар

В последнее время сельмаги стали ликвидироваться, их место занимают автолавки. Кое-где в арендованных кооперативных помещениях появились частные магазинчики, которые не могут быть убыточными по определению. Они могут наилучшим способом обеспечить устоявшийся спрос населения на товары, расширить и улучшить его, в том числе и за счет более дешевых товаров. Однако неудовлетворительная логистика увеличивает транспортные расходы, которые окупаются за счет роста цен на товары. Этот процесс пошел достаточно энергично, что раздражает покупателей.

Патовая ситуация, стабильная, мало похожая на ту социально-экономическую стабильность, о которой в верхах говорят не первый год. Где утверждается, что достигнута гармонизация всех участников экономики: производителей, потребителей и властей.

Любопытен факт создания экспертного совета по вопросам цен и тарифов с участием правительства, ФПБ, Нацбанка и Белстата, который намеревается мониторить цены и давать рекомендации для принятия решений в области тарифов и цен. Смысл этой операции председатель ФПБ Михаил Орда изложил так: «Необоснованный рост цен всегда бьет по кошельку людей, напрямую влияет и на уровень жизни, и на благосостояние».

Прежде, при советской власти, участие профсоюзов в контроле над потребительскими ценами имело смысл, демонстрируя трудящимся, что они стоят на страже их потребительских интересов. Теперь же какой-никакой, но функционирует рынок, и он определяет, что и почем продают и покупают. Поэтому профсоюзники шумят, не столько работают, сколько создают видимость решаемости проблемы с разрешения высшего руководства.

Высшее руководство не всесильно

Но и высшее руководство не всесильно. Оно своим вмешательством в экономику может улучшить ситуацию, может ухудшить, но сломать установившуюся систему, отменить ее законы декретами, не может.

Рынок, конкуренция, свободные цены все расставляют по своим местам. Благодаря им в экономике остаются прибыльные организация, а убыточные уходят, поскольку они транжирят экономические ресурсы общества, которых всегда не хватает. Единственное, на что могут повлиять профсоюзы, – это тарифные соглашения, адекватные цене рабочей силы.

Это все знают, никаких открытий в этой сфере быть не может. Но открытия делаются регулярно. Любит это дело Лукашенко. Так, назначая на должность руководителя «Беллегпрома» Татьяну Лугину, он заявил, что надо в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия – и частные, и государственные.

Между тем гарант «равных правил игры» четверть века только тем и занимался, что обеспечивал преференции для государственных предприятий, или частных особ, допущенных к казенным закромам. Эти субъекты в основном производили убытки, которые погашались за счет государства, общества, налогоплательщиков и, в значительной степени, предпринимателей. Последних обрекли на жесточайшую не совсем честную конкуренцию, но они выиграли в борьбе и фактически превратили «Беллегпром» в аутсайдера.

Таким образом, суть совета руководителя государства сводится к установлению fair play – превыше всего честная игра и соперничество. Честная игра определит лидеров, середняков и аутсайдеров, которые покинут турнир. Честная конкуренция освободит экономику от убыточных организаций, лишив их возможности работать неэффективно и жить за счет государства, общества, налогоплательщиков. Но если от советов переходить к делу, главному советчику следует начинать с себя.

Константин Скуратович, «Наше мнение»