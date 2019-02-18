В Городке строителям с ноября не платят зарплату 5 18.02.2019, 11:45

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Предприятий, куда бы можно было устроиться, в городе практически нет.

- В новостях говорили, что Лукашенко приказал «поддержать строителей», повысить им зарплаты, чтобы специалисты не уезжали на заработки в Польшу или Россию. А у нас о повышении и речи не идет, хоть бы вообще что-то заплатили. Последние деньги мы получали в ноябре, а сегодня на дворе февраль, — так начиналось письмо в редакцию «Витебского курьера» от жителя Городка Витебской области Ивана (имя респондента по его просьбе изменено).

Мужчина трудится на местном предприятии ПМК-51 уже далеко не первый год, да вот только денег не получает три месяца.

- Расчетные листки нам выдают, а что от них толку: с ними ведь в магазин не сходишь, – рассказал Иван. – Денег мы не видели с ноября, людям ни зарплату не выплачивают, ни отпускные тем, кто отгулял в ноябре-январе, даже по пособиям женщинам в декрете есть задолженность. При этом все ходят на работу, выполняют свои обязанности и ждут чуда.

Да и куда деваться: предприятий, куда бы можно было устроиться, в нашем городе практически нет. Вот и перебиваются: кто халтурами, кому родственники помогают.

По словам Ивана, всего на предприятии трудятся 62 человека. Несколько специалистов уже уволились, но расчета так и не получили.

- С людьми регулярно разговаривают директор, представители местной власти и профсоюзов, рассказывают о тяжелой ситуации, просят немного подождать. А сколько ждать? По последней информации, принято решение продать всю технику, которая числится на балансе ПМК-51, чтобы рассчитаться с рабочими. Но при этом все понимают, что этой меры будет недостаточно, – делятся рабочие.

По мнению Ивана, местные власти готовятся предприятие ликвидировать. Возможно, именно для этого в конце прошлого года и сменили руководство ПМК-51. Предыдущему директору, который имел связи и удерживал предприятие на плаву, не продлили контракт, а на его место назначили бывшего главного инженера. По словам Ивана, новый директор молодой и способен организовать производство, а вот решить более глобальные вопросы и отстоять ПМК, у него не хватает опыта.

- Сейчас говорят, что всех людей трудоустроят на местной котельной. Но где они найдут столько рабочих мест? Да и кем наши специалисты будут там работать, если в котельной ни объемов работ нет, ни вакансий, подходящих нашей квалификации. Да и не зря, видимо, сейчас узнают, у кого когда заканчивается контракт, чтобы потом его при первой возможности не продлить, – комментирует Иван.

«У нас большой зарплатный фонд, нужно его уменьшать, мол, мы столько не зарабатываем»

Пока же люди продолжают работать на возведении детского садика. Так как счета ПМК-51 заблокированы, строительные материалы закупает сам отдел образования. Но ведь работы выполняются. Почему же тогда нет зарплаты?

- Нам говорят, что у нас большой зарплатный фонд, нужно его уменьшать, мол, мы столько не зарабатываем. При этом средняя начисленная зарплата по предприятию – 300-400 рублей. Разве это много? Куда тут уменьшать? – рассказывает Иван.

Недавно в Городке заложили новый дом. Вот только генподрядчиком там выступает не местное, а шумилинское ПМК. Иван отметил, что еще несколько лет назад шумилинское предприятие тоже испытывало проблемы, но местные власти его поддержали, помогли встать на ноги, а вот в Городке махнули рукой.

«Помогите нам, дайте объекты, мы будем работать»

Рабочие говорят, что если бы остался старый директор, то, возможно, ситуация могла бы быть другой. Все-таки человек с 1981 года на руководящих должностях, в свое время поднял котельную, в работу ПМК-51 тоже внес значительные изменения. Даже в здании, в котором размещается контора, появилось нормальное отопление и людям больше не нужно в куртках сидеть.

- У нас ведь предприятие неплохое, и люди хорошие работают. Есть свой столярный цех, растворно-бетонный узел, автопарк. Помогите нам, дайте объекты, мы будем работать, – рассказывает Иван. – А так что остается: оставлять свои семьи и ехать на заработки в Россию или Польшу? Мужчины еще могут так поступить, а что делать женщинам-малярам, у которых дети? Поэтому все просто ждут и надеются на лучшее.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты попытались связаться с руководством ПМК-51. Мобильный номер директора оказался заблокирован. И это неудивительно, учитывая, что он тоже не получает зарплату. По рабочему телефону также дозвониться не удалось: как стало известно, в конторе за долги отключили электричество, и телефон не работает.

Связаться удалось лишь с заместителем председателя райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романом Люлюком, который курирует предприятие ПМК-51. Общаться он отказался, пояснив, что ответит только на официальный письменный запрос на адрес райисполкома.