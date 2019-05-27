Беларусь вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти 27.05.2019, 13:10

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Транспортировка чистой нефти идет в плановом режиме.

Об этом сообщили 27 мая на сайте концерна "Белнефтехим".

"С 24 мая 2019 года по второй ветке трубопровода ("Дружба") в направлении российской ЛПДС "Унеча" началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС "Мозырь" после первого этапа ее вытеснения. На 0:00 часов 27 мая с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти", — сказано в сообщении.

Транспортировка чистой нефти в направлении Мозырского НПЗ и в украинском направлении идет в плановом режиме согласно графикам прокачки. Мозырский НПЗ перерабатывает нефть, соответствующую стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. ОАО "Нафтан", уточнили в "Белнефтехиме", снизил загрузку, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут — Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает экспорт нефти через Беларусь в Украину и в Европу. 19 апреля "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу. Позже "Транснефть" заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. СКР возбудил уголовное дело об умышленном загрязнении нефти. В итоге по делу предъявили обвинения четырем топ-менеджерам частных компаний.