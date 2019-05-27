«Не сдал деньги - ребенок вон из школы?» 5 27.05.2019, 15:14

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Иллюстрационное фото

Как выглядит «добровольная» благотворительность в белорусских школах.

Читатель ex-press.by написал в редакцию о проблеме «добровольной» благотворительности в борисовской школе.

«Перегибы в системе образования давно уже стали притчей во языцах. Поэтому хочу предложить к опубликованию такую новость, присланную мне моей знакомой, ребенок которой учится в одном из учреждений образования Борисова, — написал в редакцию борисовчанин.

— Если честно, она сразу же вызвала у меня справедливое возмущение — да, нужна благотворительность, да — это благородное дело. Но любое дело из-под палки превращает самые благие начинания в абсурд, и это необходимо пресекать на корню!

В принципе, вся новость содержится в прикрепленном скриншоте, содержащем переписку в мессенджере в чате родительской группы одного из учреждений образования Борисова, прочитав которую хочется сказать: вот такая в борисовских школах «добровольная благотворительность» – выжимание денег из родителей, из-под палки:

Учителя, который не собрал денег и «не умеет работать с родителями» — в расход! Особенно возмущают фразы, которые пишет член попечительского совета (и она же, видимо, руководитель родительского комитета одного из классов), цитирую: «Я понимаю, мы можем возмущаться, что должно государство или отдел образования, но мы этим ничего не добъёмся, а учителя сильно подставим!»

Или вот ещё перл: «Учитель у нас очень простой в этом плане, не требует, намекает, просит. Я знаю, есть и другие, которые вопрос ставят жёстко». Хочется спросить, жёстко — это как? Не сдал деньги — ребёнок вон из школы? До чего ещё дойдёт этот театр абсурда в нашей «народной» системе образования?!...»

Письмо читателя комментирует юрист Олег Мацкевич:

— Существующие на сегодняшний день нормативные акты в виде постановлений Министерства образования регулируют вопросы, связанные с деятельностью родительских комитетов школы и попечительских комитетов школы. Привлечение денежных средств для обеспечения деятельности учреждений образования выведено из компетенции работы родительских комитетов школы и находится целиком в ведении попечительских советов.

Соответственно, можно говорить о том, что любые попытки организации сбора денежных средств, даже без участия в их непосредственном аккумулировании, являются со стороны иных органов и инициативных групп незаконными. Тем более они являются незаконными, учитывая принудительный порядок сдачи денежных средств на нужды школы.

В случаях, если отдельные родители, либо представители учреждения образования, не имеющие соответствующих полномочий, либо действующие с превышением имеющихся полномочий, нарушают законодательство в части привлечения денежных средств для обеспечения деятельности школы, следует обращаться с жалобами к руководству школы, территориальные органы Министерства образования, прокуратуру.