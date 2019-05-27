Явка на выборах в Европарламент установила 25-летний рекорд
- 27.05.2019, 15:51
Самой рекордной оказалась явка в Бельгии.
В день выборов в Европейский парламент в воскресенье, 26 мая, на участки пришло рекордное за последние 25 лет количество граждан ЕС.
Как информирует "Европейская правда", окончательные данные явки Европарламент сообщил в понедельник.
Согласно им, явка в целом по ЕС составила 50,93% - это самый высокий показатель с момента голосования в 1994 году.
Рекордной оказалась явка в Бельгии (88,47%), где в день голосования одновременно проходили парламентские и местные выборы. Также высокой была активность избирателей в Люксембурге, Дании и на Мальте. Наиболее пассивными оказались избиратели Словакии, Словении и Чехии.
Примечательно, что после первых выборов в Европарламент в 1979 году явка постоянно падала. На последнем голосовании в 2014 году она составляла всего 42,61%.