Ученые: У людей с высшим образованием ниже риск инфарктов и инсультов 28.05.2019, 19:36

Такой вывод на основании исследований сделали ученые Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона.

Сенсационные результаты опубликовал British Medical Journal, передает sb.by.

Исследователи проанализировали данные нескольких сотен тысяч людей, сопоставили количество лет, потраченных на образование, информацию о массе тела, давлении, вредных привычках и данные о перенесенных заболеваниях. Полученная статистика показала, что люди с высшим образованием реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В то время как те, кто ограничился только школой (а то и вовсе не закончил ее), чаще курят, пьют и страдают от избыточного веса.

Это позволило сделать вывод, что те, кто окончил университет, реже попадают в больницу с инфарктами и инсультами. А каждые 3,5 года обучения после сказываются на снижении веса, нормализации давления. Кроме того, среди людей с высшим образованием меньше тех, кто страдает вредными привычками. К слову, редкие болезни можно объяснить как раз нормальной массой тела и отказом от курения и алкоголя.

Впрочем, ученым еще предстоит узнать другие причины отсутствия инфарктов и инсультов у людей с высшим образованием. Одно из предположений — у них выше социально-экономический статус, а значит, и уровень медицинского обслуживания. Кроме этого, они могут быть больше осведомлены о состоянии своего здоровья, а соответственно, по необходимости скорректируют образ жизни.