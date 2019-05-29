Как князь Тройдень смог возвысить ВКЛ 29.05.2019, 12:55

Подвиги наших предков во благо державы.

Великий князь литвинов Войшелк остался в памяти потомков как знаменитый властелин-монах, отчаянно искавший истину в Святом писании, в монастырском уединении. Войшелк помышлял не только о защите своих владений, но и духовном совершенстве. Правда, добиться гармонии было невозможно в век постоянных войн. О чем свидетельствует и история его преемника, князя Тройденя, пишет «Литвин».

Тройдень (Тройден, Трайден, Трайндянис) стал великим князем литовским около 1270 года. Двоюродному племяннику Войшелка довелось править княжеством до 1282 г. Он пришел к власти в годы тяжелых испытаний. К границам княжества вплотную подошли немецкие крестоносцы. Агрессивных намерений не скрывало соседнее Галицко-Волынское княжество. В ходе непрекращающихся войн погибли два брата Тройденя - Лесий и Свелкений.

Атака немецких рыцарей

В 1274 г. великий князь разоряет принадлежащий Льву Данииловичу Галицкому Дорогичин. Тот в ответ просит о помощи ордынца Меньгу Тимера. Против Тройденя организовывается военный поход, включающий кроме татарских войск отряды Романа Брянского, Глеба Смоленского, пинских и туровских князей. Союзники успели разругаться еще до начала выступления.

Осадив все же Новогородок, они окончательно поссорились относительно плана всей кампании и повернули обратно с "гневом про Льва" - зачинщика всей военной операции. Победа досталась Тройденю без боя. Его дружинники не успели совершить подвиги на поле боя, но зато были сохранены военные силы державы литвинов.

Великий князь понимал, что надеяться на раздоры неприятелей - не самый лучший выход. Он начинает активно укреплять обороноспособность ВКЛ. На территории государства спешно возводятся укрепленные крепости. Первая каменная башня появляется в подвергшемся нападению Новогородке.

Тройдень принимает прусских беженцев, пострадавших от немецкой экспансии. Расселив их по Неману, князь налагает на новых жителей особую повинность по возведению мостов.

Большое внимание Тройдень уделяет формированию и обучению сильной армии. Во главе войска он совершает удачные походы на Волынь, Мазовию, Ливонию.

Лев Даниилович не оставляет попыток захватить территорию ВКЛ. Между ним и Тройденем не прекращаются военные столкновения, во время которых дружинники литвинского войска совершают отважные подвиги. Доблесть защитников Княжества отбросила врагов от его границ.

В 1275 г. Ливонский орден основывает город-крепость Динабург (современный Даугавпилс). Немецкие рыцари возлагают на этот опорный пункт большие надежды в планах расширения своей экспансии. Через два года неожиданно под стенами замка появляется армия Тройденя. Он в течение месяца осаждает крепость, но, узнав о готовящемся очередном походе галицко-волынских князей, снимает осаду.

Несмотря на неудачу Тройденя, его дерзкая попытка заставляет крестоносцев серьезно задуматься. Великий князь вел осаду очень умело, обстреливая крепость из баллист и построив специальные башни для штурма. Военные инженеры литвинов совершили настоящие подвиги, в сжатые сроки построив метательные машины и обеспечив отрядам литвинов поддержку стрельбой с дальних дистанций.

Нападение на ВКЛ состоялось в конце 1278 г. Татарские отряды и галицко-волынские дружины, как и прежде, не сумели договориться между собой. Ордынцы начали грабить окрестности Новогородка, а Мстислав Луцкий и Юрий Галицкий - предместья Гродно. Жители города совершили ночью вылазку, перебив большое количество осаждающих. Штурм Гродно ни к чему не привел. Галицко-волынские князья были вынуждены с позором отступить и отказаться от дальнейших попыток покорения Литвы.

Макет замка в Динабурге

Одновременно с этим нападением немецкие рыцари отправляются в крестовый поход на Литву. В течение всей зимы 1278-1279 гг. они подвергают разорению территории ВКЛ.

Тройдень во главе армии догоняет крестоносцев, возвращающихся с богатой добычей в Ригу. Весной 1278 г. он наносит им сокрушительное поражение близ Ашерадена. В ходе сражения погибает даже магистр Ордена Эрнест фон Ратцебург.

В 1279 г. Тройдень устраивает выгодный брак дочери Предславы с князем Мазовии Болеславом. Этот союз позволяет великому князю укрепить свои позиции в европейской политике.

Нет точных сведений об обстоятельствах гибели Тройденя в 1282 г. По некоторым версиям, он стал жертвой наемного убийцы. Причем поразил его мечом в спину дружинник из его ближайшего окружения, подкупленный недругами. От коварного удара не спасала никакая охрана. Если не помогал меч наемного убийцы, то прибегали к яду.

За годы недолгого правления Тройденю удалось отстоять независимость своего государства. Он был принужден вести постоянную войну на два фронта и с честью вышел из этого испытания. Великое княжество Литовское при Тройдене значительно окрепло и расширило свое влияние.