Где в Минске перекроют движение во время репетиции парада? 31.05.2019, 19:01

В связи с репетицией парада изменятся и маршруты общественного транспорта.

Движение всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей будет ограничено на время репетиции сводной роты почетного караула к параду войск Минского гарнизона, который пройдет 3 июля, передает «Белсат».

Кроме того, в связи с репетицией парада изменятся маршруты общественного транспорта. Изменения вносятся 3, 6, 10, 13, 17 и 20 июня на период с 21.00 до 23.00. Они коснутся автобусов маршрутов № 29, 44, 136.

Автобусы будут двигаться прямо по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, ул. Орловской и далее по своим маршрутам с остановками «Нововиленская» и «Выставочный комплекс». В обратном направлении они будут останавливаться на остановках «Гостиница «Юбилейная» и «станция метро Немига».

Традиционный военный парад, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, пройдет 3 июля в первой половине дня.