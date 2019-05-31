Белорусские блогеры научили подписчиков словам родного языка 31.05.2019, 19:08

Почти пять миллионов инстаграм-пользователей узнали несколько белорусских слов и получили приглашения в Беларусь.

Популярные блогеры – Дима Ермузевич, Юля Годунова, Влад Шудейко и Ильдар Хаббибулин – рассказали своим подписчикам о том, что нравится им в нашей стране, а Влад Бумага напомнил, как правильно она называется, передает belmir.by.

Блогеры признаются, что вдохновились кампанией бренда «Белы полюс», который учит иностранцев белорусским словам на упаковках василькового мороженого и в инстаграм-профиле @belypolus.

Инициатор проекта планирует также разместить билборды с белорусскими фразами и их переводом на английский язык в аэропорту, возле ж/д вокзала и в других местах скопления иностранцев.

– Хотим, чтобы турист в комплект к магнитику увез с собой колоритную белорусскую фразу, произнося которую, вспоминал бы характер нашей страны, – пояснил замдиректора по маркетингу «Белага полюса» Максим Журович.