Белорусские блогеры научили подписчиков словам родного языка
- 31.05.2019, 19:08
Почти пять миллионов инстаграм-пользователей узнали несколько белорусских слов и получили приглашения в Беларусь.
Популярные блогеры – Дима Ермузевич, Юля Годунова, Влад Шудейко и Ильдар Хаббибулин – рассказали своим подписчикам о том, что нравится им в нашей стране, а Влад Бумага напомнил, как правильно она называется, передает belmir.by.
Блогеры признаются, что вдохновились кампанией бренда «Белы полюс», который учит иностранцев белорусским словам на упаковках василькового мороженого и в инстаграм-профиле @belypolus.
Инициатор проекта планирует также разместить билборды с белорусскими фразами и их переводом на английский язык в аэропорту, возле ж/д вокзала и в других местах скопления иностранцев.
– Хотим, чтобы турист в комплект к магнитику увез с собой колоритную белорусскую фразу, произнося которую, вспоминал бы характер нашей страны, – пояснил замдиректора по маркетингу «Белага полюса» Максим Журович.