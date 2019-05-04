Ученые нашли доказательства существования библейского царя 2 4.05.2019, 9:21

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На базальтовой стеле высечено имя ключевого персонажа в библейской притче в Книге Чисел.

Находка может повлиять на результаты исследований последних 20 лет. Стела царя Меша была обнаружена 150 лет назад в руинах — там когда-то стоял библейский город Дибон в Моаве (ссовременная Иордания), пишет «Вокруг света».

Потенциальные покупатели из Пруссии, Франции и Англии веди длительные переговоры с бедуинами о приобретении реликвии, в ходе которых между европейцами и арабами произошел конфликт. Стелу разбили на куски, нагревая ее и обливая холодной водой. С тех пор археологи пытаются собрать обломки воедино, но некоторые части реликвии все еще не найдены.

Что показало исследование стелы

Изучением надписей стелы занималась команда ученых из Тель-Авивского университета. Ранее считалось, что в последней строке говорится о «доме Давида» — династии иудейских правителей, восходящей к второму царю народа Израиля. Теперь же исследователи полагают, что обнаружили три согласных, первая из которых — еврейская буква «бет», с которой начинается имя правителя Валака.

Стела Меше

Как указано на стеле, Валак – царь древних евреев, который правил в южной части Моава – исторической области на западе современной Иордании. В Ветхом завете говорится, что царь много раз пытался проклясть и преследовать евреев.

Исследователи, изучающие текст, полагают, что Валак мог быть упомянут как соперник другого моавского царя — Меша, от имени которого сделана надпись на стеле. Валак, являющийся ключевым персонажем в библейской притче в Книге Чисел (главы 22-24), скорее всего конкурировал с Мешем за превосходство над моавитами.

Кто такой царь Балак

Библейский царь Валак жил в Хоронайме – это место упоминается в священной книге четыре раза в отношении моавитской территории к югу от реки Арнон, на восточном берегу Мертвого моря. Его история относится ко времени похода евреев в Землю Обетованную.

Когда евреи отправились в Ханаан, их репутация предшествовала им, и моавитяне хорошо знали о чудесах, сопровождавших исход евреев из Египта. Царь Валак был свидетелем завоевания евреями аморитов и не желал для Моава такой участи. Когда евреи расположились лагерем на территории, которая когда-то принадлежала Моаву, царь и старейшины Моава вызвали пророка по имени Валаам из Месопотамии.

Валаам отправился на встречу с Валаком, и во время его путешествия произошел знаменитый инцидент с говорящим ослом — Божье послание Валааму, что он не должен проклинать израильтян. В итоге, вместо того, чтобы проклинать народ Израиля, Валаам благословил их трижды, что разгневало Валака.

Авторы исследования считают, что Валак может оказаться такой же исторической личностью, как прорицатель Валаам, которого до открытия надписи из Дейр-Аллы (8 век до н.е.) считали вымышленным персонажем.

Помимо упоминаний в Библии и на стелле, других свидетельств о существовании Валака не было найдено. Однако, если исследователи правы, и надпись в последней строке действительно означает имя царя, это кардинально повлияет на результаты изучения стелы за последние 20 лет. К примеру, опровергается вероятность того, что царь Иуда когда-либо правил Моавом, а Валак признается исторической личностью.