Зеленский: Говорить о роспуске Верховной Рады еще рано 6 4.05.2019, 20:22

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ФОто: rbc.ua

Новоизбранный президент Украины встретился с главами парламентских фракций.

4 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас еще рано говорить о возможности роспуска Верховной Рады. Он сказал об этом во время общения с журналистами после встречи с главами парламентских фракций, телеканал "112 Украина" вел трансляцию, пишет gordonua.com.

"Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Еще рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", – заявил Зеленский, отвечая на вопрос, обсуждалась ли такая возможность с лидерами фракций.

В интервью "РБК-Украина", опубликованном 18 апреля, Зеленский говорил, что в случае победы на выборах "будет думать" о роспуске Верховной Рады, если успеет в определенные законом сроки.

Замглавы парламентской фракции Блока Петра Порошенко, заместитель руководителя избирательного штаба Порошенко Сергей Березенко сообщал, что новый президент Украины имеет право распустить Верховную Раду до 27 мая, согласно Конституции.

Спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что не допустит роспуска парламента. Он говорил, что оснований для преждевременного прекращения полномочий Рады нет, а 27 мая исчезнет даже теоретическая возможность для этого.

Председатель Окружного суда Киева Павел Вовк считает, что президент может распустить Верховную Раду до 14 июня.

Очередные выборы в Верховную Раду намечены на 27 октября 2019 года.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Явка избирателей составила 61,37%. Согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, которые были опубликованы в правительственной газете "Голос Украины", новым президентом Украины стал Зеленский, который набрал 73,22% голосов – за него проголосовали 13,5 млн человек. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей – за него проголосовали 4,5 млн человек.

Дату инаугурации определит Верховная Рада 14 мая. Зеленский предложил парламенту назначить ее на 19 мая.