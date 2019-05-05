В Беларуси готовят кардинальные изменения по техосмотру

В Беларуси готовят кардинальные изменения по техосмотру4
- 5.05.2019, 8:35
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«Белтехосмотр» может лишиться своего статуса.
Минтранс подготовил изменения по гостехосмотру транспортных средств. Проект документа гласит, что обследование диагностических станций будет делать не «Белтехосмотр», а БелНИИТ «Транстехника». Первая организация сама владеет станциями, а вторая — нет, сообщает officelife.media.
Самые важные изменения в ПДД, которые предлагает ГАИ
Если документ будет принят, «Белтехосмотр» уже не сможет аннулировать разрешения на проведение гостехосмотра.
То есть таким образом власть хочет уменьшить коррупционные риски и снизить вероятность конфликта интересов станций самого «Белтехосмотра» и других участников рынка.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что все больше водителей бойкотируют техосмотр.