В Беларуси готовят кардинальные изменения по техосмотру 4 5.05.2019, 8:35

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«Белтехосмотр» может лишиться своего статуса.

Минтранс подготовил изменения по гостехосмотру транспортных средств. Проект документа гласит, что обследование диагностических станций будет делать не «Белтехосмотр», а БелНИИТ «Транстехника». Первая организация сама владеет станциями, а вторая — нет, сообщает officelife.media.

Самые важные изменения в ПДД, которые предлагает ГАИ

Если документ будет принят, «Белтехосмотр» уже не сможет аннулировать разрешения на проведение гостехосмотра.

То есть таким образом власть хочет уменьшить коррупционные риски и снизить вероятность конфликта интересов станций самого «Белтехосмотра» и других участников рынка.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что все больше водителей бойкотируют техосмотр.