Сергей Доренко: В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах 4 5.05.2019, 19:00

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Сергей Доренко

Сообщается, что идут обыски в руководстве КГБ и министерстве обороны.

В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах.

Об этом сообщил российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем телеграм-канале «Расстрига».

- В Минске обсуждаются вероятные новые аресты: возможно, задержаны еще два высокопоставленных представителя силовых структур - заместитель главы службы охраны Лукашенко и командир группы «Альфа». Идут обыски в руководстве КГБ и министерстве обороны.

Виктор Лукашенко не появился на байкерском слете, его ждали, это было запланировано. Его вовлеченность в заговор против отца, то ли в разоблачение заговора, пока не понятна, - написал Доренко.

Напомним, ранее телеграм-канал Сергея Доренко сообщал, что на форуме в Пекине произошел серьезный эмоциональный разговор Путина и Лукашенко, после чего белорусский диктатор покинул мероприятие. Эта информация позднее подтвердилась.