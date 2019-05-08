Ученые обнаружили новую форму жизни 1 8.05.2019, 20:02

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Исследователи обнаружили организмы, получающие энергию для жизни из мышьяка.

Группа исследователей из Вашингтонского университета в Сиэтле обнаружила у мексиканского побережья Тихого океана морские организмы, получающие энергию для жизни из мышьяка. Об этом сообщает портал Science Alert, научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает ria.ru.

Как отмечают ученые, подобные микроорганизмы обитают в "бескислородных водах" на глубине от 200 до тысячи метров. В отсутствие кислорода они используют для дыхания окисленные соединения серы и азота. Исследователи проанализировали ДНК найденных микробов и нашли гены, участвующие в окислении и восстановлении мышьяка. Для людей и других животных он ядовит.

Океанографы знали о существовании таких микроорганизмов, однако до сих пор их не удавалось найти в океанах. Исследователи предполагают, что мышьяк помогал им выживать во времена, когда на Земле была нехватка кислорода.

Кроме того, находка может быть полезной для того, чтобы смоделировать жизнь в океане в условиях глобального потепления. Если подводного кислорода снова будет мало, экосистемы вынуждены будут приспосабливаться к этим изменениям, и сделать это будет возможно в том числе благодаря мышьяку, считают авторы исследования.