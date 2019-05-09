Противница аккумуляторного завода: За эти полтора года с меня спали розовые очки 1 9.05.2019, 20:16

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Фото: tut.by

Юлия Зубик рассказала, почему начала участвовать в акциях протеста.

Почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода, пишет tut.by.

С журналистами поделилась своей историей протеста Юлия Зубик из деревни Хабы:

— Все наше движение началось в декабре 2017 года. Для людей, которые вникли в эту проблему, праздники были испорчены. Приехали гости, а мы с самых первых чисел января начали сбор подписей. 5 января была встреча протестующих на месте строящегося завода, а 15 января мы уже приехали в Тельмы на рассмотрение коллективного обращения людей по вопросам строительства аккумуляторного завода.

Я до завода вообще ни в какие протестные движения не ввязывалась. А за эти полтора года с меня спали розовые очки. Я для себя поняла, что люди, которые стоят у руководства, не совсем те, кто должен занимать такие должности. Мне непонятно, почему, несмотря на все нарушения, выявленные инициативной группой, — по сути, простыми гражданами — завод по-прежнему строится, а ответов на большинство вопросов либо нет, либо они замылены.