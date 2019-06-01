Трамп отправил цены на нефть в скоростной спуск 1 1.06.2019, 22:35

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Цены на нефть резко падают который день подряд.

На фоне страхов перед торговой войной, замедления экономики Китая и Индии и продолжающегося роста сланцевой добычи в США котировки Brent снова рухнули более чем на 3%, пишет finanz.ru.

На 19.59 по Минску контракты на июль заключались на лондонской бирже ICE по 63,23 доллара за баррель, теряя 3,23%, а ранее в ходе сессии едва не упали ниже 63 долларов, оформив минимум с середины февраля.

Фьючерсы на WTI в Нью-Йорке просели на 3,14% после обвала на 6,3% накануне, рекордного за полгода. Двухдневная распродажа под обстрелом из негативных спалила 10% от цены WTI и 7% от котировок Brent. Даже новости о шести взрывах в Киркуке, нефтяной столице Ирака, оказались бессильны остановить скоростной спуск.

«Падение нефти происходит на фоне обостряющихся опасений участников рынка о торговой войне и её последствиях для глобального экономического роста, а как следствие, и для спроса на энергоносители», - отмечает аналитик Nordea Татьяна Едвокимова.

Экономика Китая - крупнейшего в мире покупателя углеводородов - продолжает сбавлять обороты: индекс деловой активности в промышленности PMI в мае упал с 50,1 до 49,4 пункта, вновь оказавшись в зоне рецессии (меньше 50).

Сокращается спрос на китайские товары за рубежом, отмечает экономист ING Ирис Панг: индекс экспортных заказов находится в отрицательной зоне уже почти 9 месяцев, а в мае обновил минимум с начала года. Внутренние заказы также не растут. Хотя ЦБ Китая вливает в экономику по триллиону юаней в месяц, вся ликвидность уходит на латание «дыр» в банковской системе, баланс которой трещит по швам из корпоративного долга на 153% ВВП.

Вслед за Китаем слабость начала чувствовать экономика Индии, где рост в первом квартале замедлился с 6,6% до 5,8%. ВВП Бразилии упал впервые за два года.

Неожиданное решение Дональда Трампа обложить пошлинами все товары из Мексики (350 млрд долларов год, подлило масла в огонь. «Если вы хотите поставить мир с ног на голову с помощью ограничений в рамках инициативы «Сначала Америка» - на импорт товаров из Китая, автомобилей из Европы, а теперь и на поток мигрантов из Мексики, вы рискуете пустить экономику в разнос, - говорит экономист MUFG Крис Рупки.

«Рынок нефти всё больше напоминает 2013 год, когда, когда США уже заливали мир сланцевой нефтью, а цены в силу геополитических факторов держались выше 100 долларов», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

По данным Минэнерго, американские нефтяники на прошлой неделе увеличили добычу до 12,3 млн баррелей в день, повторив исторический рекорд февраля. За год производство выросло на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как мировой спрос - лишь на 0,7 млн (оценка МЭА за первый квартал).

Падение котировок до 40 долларов - «более чем вероятный сценарий», считает Тремасов: «экономический цикл в мире развернулся вниз, ситуация в Китае выглядит непредсказуемо пугающей», а цены держатся за счет Венесуэлы, где добыча упала втрое за полтора года (на 1,3 млн баррелей в день), санкций против Ирана, обваливших его экспорт до 400 тысяч баррелей в сутки, и сделки ОПЕК+, в рамках которой с рынка ушло еще 1,2 млн баррелей ежедневных поставок.

Серьезного падения спроса на нефть, строго говоря, пока не произошло, отмечает Тремасов: «Но чудес не бывает. Если замедление усилится (а пока всё к этому и идёт), то провалится и спрос».

С нефтью по 40 ни низкий госдолг, ни накопленные 500 млрд долларов резервов - все то, что так нравится играющим в carry-trade иностранным инвесторам - «не убережет рубль от обвала, а российскую экономику от рецессии», предупреждает эксперт.

«Глобальным рынкам сейчас угрожает повторение спада, наблюдавшегося в четвертом квартале», - говорит сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе: инвесторы бегут в защитные активы, скупая гособлигации США и Германии.

Предотвратить такой сценарий может разве что смягчение политики ФРС, считает Шейбе.