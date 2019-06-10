«Баста»: Шутки про «налог на воздух» кажутся не такими уж и смешными 14 10.06.2019, 10:17

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Под Минском ввели штрафы за полив огородов в «неустановленное» время.

Шутки про «налог на воздух» кажутся не такими уж и смешными после таких новостей. Пишет читатель телеграм-канала «Баста» из Смолевичей Минской области:

- Власти ввели запрет на полив на приусадебных участках и огородах. Грядки запрещено поливать с 6:00 утра до 22:00 вечера. За нарушение - штраф. Причина запрета понятна - у госмашины в карманах ветры воют, и обновить инфраструктуру водоснабжения объективно невозможно. Пропаганда лукаво воспевает фантомные достижения мудрой политики лукавого правителя, но по факту деньги по копейке, добровольно-принудительно выдавливаются из всего и из всех, и уходят на всякие «декорации» второстепенной важности и на силовиков, охраняющих государя и его семейку.