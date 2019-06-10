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Видеофакт: Японцы создали устройство, поднимающее настроение

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  • 10.06.2019, 14:58

Механизм предназначен для «создания отличного настроения в помещении».

В Японии инженеры создали устройство для поднятия настроения человека. Об этом сообщает 3D News (перевод — korrespondent.net).

Гаджет Multi Sensory Device XVG-01 похож на проигрыватель для пластинок с круглым дисплеем для демонстрации изображений. Также устройство проигрывает музыку и источает приятные запахи.

Плоский прямоугольный корпус механизма создан из дерева. Устройство устанавливается как горизонтально, так и вертикально.

Multi Sensory Device XVG-01 будет официально представлен на шанхайской выставке CES Asia 2019 в июне.


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