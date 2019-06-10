Премьер Греции попросил президента распустить парламент 10.06.2019, 19:55

Алексис Ципрас

Греция должна провести досрочные выборы, чтобы избежать затяжного периода политической неопределенности.

Греция должна провести досрочные выборы, чтобы избежать затяжного периода политической неопределенности, что может навредить экономическому восстановлению страны.

Об этом заявил премьер Греции Алексис Ципрас во время встречи с президентом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Европейские выборы...создали ситуацию длительного предвыборного периода примерно в четыре месяца. Я обязан учитывать, что это может представлять угрозу для национальной экономики", - сказал он президенту Прокопису Павлопулосу.

"Имея полное чувство этой ответственности, я прошу вас распустить парламент и объявить национальные выборы для восстановления мандата", - добавил Ципрас.

Павлопулос сказал, что он принял предложение правительства.

Ципрас решил перенести всеобщие выборы после того, как его партия потерпела тяжелое поражение на европейских выборах в прошлом месяце.

Ранее правительство заявило, что хочет провести всеобщие выборы 7 июля.