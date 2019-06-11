Отставка скандалиста 24 Валерий Карбалевич

11.06.2019, 8:03

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Валерий Карбалевич

Что случилось во время отчета Шуневича Лукашенко?

Казалось, министр внутренних дел Игорь Шуневич - человек незаменимый. Почти каждый месяц с МВД или с его сотрудниками случались скандалы. И это не только видеосюжеты в интернете с милиционерами, которые бьют людей.

То, что дела в МВД совсем плохи, неоднократно признавал и сам министр. Например, 1 декабря 2016 года Шуневич в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил, что «в этом году против сотрудников милиции было возбуждено 123 уголовных дела» (!). 31 мая 2017 года министр сообщил журналистам, что МВД каждую неделю выявляет тех, кто нарушает профессиональную дисциплину.

«Мы каждую неделю, в основном по выходным, проводим рейды по проверке поведения сотрудников милиции. И практически каждый раз находим тех, кто ведет себя некорректно», - говорил Шуневич.

То есть, даже по признаниям министра, МВД - организация незаконопослушная и даже криминогенная. Орган, которые должен стоять на защите закона, оказывается его нарушителем. Его дальнейшее существование стало просто опасным для социума. В нормальной стране МВД следовало бы немедленно распустить и объявить новый набор в милицию под гражданским контролем. А министр давно должен был бы с позором уйти в отставку.

Однако с министра - как с гуся вода. Ему прощалось все. Даже та трагикомичная история, когда из сейфа министерства украли 270 тысяч долларов. А сериал со скульптурой «Минский городовой» стал частью белорусского политического фольклора.

Сильно ударила по имиджу МВД и его руководителя трагическая история гибели могилевского инспектора ГАИ Евгения Потаповича и «цыганский погром», устроенный милицией. В результате главе администрации Лукашенко Наталье Кочановой пришлось ехать в Могилев и извиняться перед цыганами - неслыханное дело для Беларуси.

Непотопляемость Шуневича объяснялось очень просто. Не только тем, что милиционеры жестко себя ведут с оппозицией. Шуневич старался бежать впереди паровоза, угадывать невысказанные стремления и мечты Лукашенко. Одна только упорная борьба с радужным флагом над посольством Великобритании в Минске чего стоит.

Думаю, непопулярность МВД и его руководства среди населения даже выгодна Лукашенко. По авторитарной логике, когда народ ненавидит милицию, то последняя будет более рьяно защищать существующий режим и его руководителя. Ведь стоит только немного поставить под сомнение неограниченное право милиционеров жестко подавляет всех, независимо от виновности, то авторитарная модель начнет подтачиваться. Поэтому срабатывает инстинкт самосохранения системы.

Что-то неожиданное случилось уже во время отчета Шуневича, что подтолкнуло Лукашенко к радикальному кадровому решению. И это накануне Европейских игр, в ходе которых порядок и безопасность лежат на плечах милиции. В такое время делать радикальные перемены в руководстве МВД, казалось бы, не приходится.

Что там случилось во время отчета министра - загадка. Возможно, эту тайну сообщит сам Лукашенко, он это делает иногда.

А подводя итоги милицейской карьеры Игоря Шуневича, можно сказать, что это человек-скандал. Всей его деятельности на посту министра сопутствовали неприятные истории, да и сама отставка оказалась скандальной. Но, возможно, здесь дело не в личности министра, а в природе самого белорусского политического режима, в рамках которого милицейское ведомство находится вне контроля общества.

И то, что произошло вчера, - это, как мне кажется, продолжение скандала с элементами детектива. Смотрите сами.

В 11:15 на сайте БелТА появляется сообщение, что Лукашенко принимает Шуневича и ставить перед ним задачи, как должна работать милиция во время II Европейских игр. Подробно рассказывает, что стоит делать, а что нет. Шуневич спокойно докладывает. Потом обсудили вопрос о делах с хоккейным клубом «Динамо-Минск», где министр внутренних дел традиционно председательствует в Наблюдательном совете. Потом Шуневич повествует, что источники утечки информации в МВД установлены, причастные к этому сотрудники будут уволены. Все вроде спокойно, рутинно.

И вдруг в 14:22 БелТА сообщает, что как раз во время этой беседы, которая затянулась на три часа, Шуневич подает рапорт об отставке и Лукашенко его принимает.

То есть, очевидно, отставка министра не планировалось. Ведь зачем было ставить задачи перед министром, которого правитель собирался уволить?

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»