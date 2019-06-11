«Баста»: Караев неоднократно «отличился» при разгоне акций оппозиции 18 11.06.2019, 14:05

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Юрий Караев

Фото: Минск-Новости

Вот и нового министра внутренних дел подвезли.

Телеграм-канал «Баста» прокомментировал назначение уроженца Северной Осетии Юрия Караева министром внутренних дел Беларуси:

«Вот и нового министра внутренних дел подвезли.

Юрий Караев родился на территории России. В Беларуси начинал службу в милиции в Гомеле и Бобруйске. Командовал бригадой спецназа внутренних войск и минским ОМОНом. Неоднократно "отличился" при разгоне акций оппозиции».